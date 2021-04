Oběma mužům téměř přesně před rokem údajně hrozilo ze strany Ruské federace nebezpečí. Do českého hlavního města měl přijet špión s jedem ricin. Spolu s Hřibem a Kolářem byl tehdy pod policejní ochranou také řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS). Všichni totiž činili ve svých úřadech kroky, které se režimu prezidenta Vladimira Putina nelíbily. Za všechny kauzy připomeňme odstranění pomínku sovětského maršála I. S. Koněva z náměstí Interbrigády v Dejvicích.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

„Kvůli Rusku mi bylo vyhrožováno fyzickou likvidací, únosem a souzením. Vše za souhlasného povyku českých fašounů a komoušů a jiných extremistů v čele s Milošem Zemanem,“ napsal Kolář nyní při vzpomínce, že bylo loni na dvacet dní „uklizen“ a nikdo nevěděl, kde je.

Ačkoliv k případu ricin chybějí důkazy – BIS si pouze postěžovala, že únik informací do médií zkomplkoval vyšetřování a Česko vyhostilo dva zaměstnance ruského velvyslanectví –, starosta šesté městské části ve světle oznámení o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu Vrběticích „nemá jediný důvod nevěřit“, že Rus ricin do Prahy opravdu přivezl.

„Pokoušet se navazovat jakékoliv vztahy se státem, který na našem území vraždí naše občany (ve Vrběticích zemřeli dva lidé – pozn. red.), eskaluje napětí nedaleko našich hranic, chrastí zbraněmi jako v dobách nejtužší 'studené války' a vlastně se od Sovětského svazu vůbec v ničem neliší, rozhodně není na pořadu dne!“ uzavřel starosta Kolář svůj příspěvek a dodal, že nový americký prezident Joe Biden měl pravdu, když prohlásil: „Putin je vrah!“

Primátorovo vyjádření působilo o něco mírněji. Hřib poznamenal, že ruská ambasáda má v Praze kolem 140 pracovníků, přičemž za agenty bylo prohlášeno (a vyhoštěno) 18 z nich. „Děkuji 'čučkařům' za skvělou práci, díky které teď bude v našem městě i celém Česku bezpečněji,“ uvedl s odkazem na Zemanovo kritiku BIS, když na konci roku 2018 varovala před ruskými a čínskými agenty.

Rusák je schopen všeho, volala Černochové matka

Řeporyje vyhlásily „válku“ Rusku kvůli sporům o vybudování pomníku vlasovcům – tedy jednotkám Ruské osvobozenecké armády, které na konci druhé světové války bojovaly po boku povstalců proti Sovětům a Rusko je bere jako vlastizrádce. Starosta Novotný k současnému skandálu vytvořil několik twitterových příspěvků. Na sociální síti se třeba pochlubil, že řeporyjské Bistro a Kavárna Na náměstí nenabízí ruskou zmrzlinu ani ruskou vodku, když sdílel vtipné oznámení na okně provozovny.

Bistro a kavárna Na Náměstí, Řeporyje. pic.twitter.com/rEIWIqtI4Z — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) April 18, 2021

Stranické kolegyni Janě Černochové, poslankyni a starostce Prahy 2, však podle posledního tweetu moc do smíchu není. Naopak se v ní mísí obava, vztek a smutek. Její pětasedmdesátiletá matka, která se narodila v Poznani, dceři brečela do telefonu. „Jako Polka ví, že Rusák je schopen úplně všeho a že se o mě bojí a že po mně půjdou, protože hodně vím,“ popsala Černochová, která je předsekyní poslaneckého výboru pro obranu. Zasedá rovněž v komisi pro kontrolu Vojenského zpravodajství.

Ke kauze Vrbětice vydala pražská ODS oficiální prohlášení, kde „razantně odsuzuje útok Ruska na náš svrchovaný stát“. Předseda krajské organizace a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík a šéf zastupitelského klubu Zdeněk Zajíček v dokumentu uvedli: „Stojíme o mírové a přátelské soužití se všemi, ale na agresi odpovíme rázně a nekompromisně. Je to naše povinnost jako zástupců ODS, strany, která stála u zrodu samostatného českého státu.“

Chce se mi řvát.Teď mi moje máma (75 let, narozená v Poznani),bulí do telefonu a prosí,ať dám bacha, že jako Polka ví, že Rusák je schopen úplně všeho a že se o mě bojí a že po mně půjdou,protože hodně vím. Chápete,kam jsme se dostali?A president papá pudding a vystoupí za týden. — Jana Černochová (@jana_cernochova) April 18, 2021

Pražská ODS pak prezidentu republiky a vrchnímu veliteli ozbrojených sil vzkázala, aby se k této „bezprecedentní situaci jednoznačně a bez odkladu vyjádřil“. Zeman totiž přes mluvčího Jiřího Ovčáčka vzkázal, že promluví k národu až příští neděli v televizní debatě.

V případu, který sobotní tiskovou konferencí spustili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra pověřený řízením vládního resortu zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD), panuje stále několik nejasností. Podle Hamáčka měla být plánovaná cesta do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V pouze „zastíracím manévrem“, čemuž neodpovídají přípravy delegace. Babiš tvrdí, že první informace z BIS o zapojení ruských tajných agentů do vrbětické nehody měli vládní představitelé už 7. dubna. O skandálu věděl dřív také odvolaný ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Otázky vyvolává rovněž načasování.

Nepodložená záminka, tvrdí ruská ambasáda

Rusko jako odvetu vyhostí dvacet lidí z českého velvyslanectví v Moskvě. Ruská diplomacie vidí za současným „nepřátelským“ útokem z Prahy americký vliv. Vrbětice jsou podle ruské ambasády jen „nepodloženou a smyšlenou záminkou“.

Vyhrocených česko-ruských vztahů se pokusí využít rovněž poslanec a jeden z magistrátních lídrů Jan Čižinský (Praha sobě), jenž navrhne městské radě i zastupitelstvu, aby vyzvala vládu k navrácení pozemku v Královské oboře Stromovka, který byl zabrán při invazi v srpnu 1968. Parcela sousedí s areálem Velvyslanectví Ruské federace, jehož sídlo se nachází v Bubenči na samé hranici Prahy 6 a Prahy 7.

Starosta „sedmičky“ chce, aby byla ukončena „okupace“ pozemku a rozloha ruské ambasády se vrátila před rok 1968. Vyhoštění více diplomatů zpět do Ruska by si přáli i další pražští politici. Nikdo se však nezmínil o tom, že v metropoli žije také mnoho rusky mluvících obyvatel, kteří utekli před Putinem. Další týdny a měsíce ukáží, zda zahraničněpolitické přestřelky ovlivní také běžné mezilidské vztahy v Praze.