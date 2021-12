„Ježíšek nás letos potěšil a zároveň trochu pobavil. Milujeme dobré jídlo, což blízcí samozřejmě vědí, a tak jsme pod stromečkem postupně nacházeli dárkové poukazy: do Entrée, Steak Restaurantu, Lobsteru…,“ vyjmenovávali Marie a Tomáš z Olomouce. „Sami jsme poukazy do Entrée a Lobsteru nadělili, a to mamince a přátelům. Přestože to mají blíže do Brna, tyto olomoucké restaurace si oblíbili,“ usmál se mladý pár.

Dárkový poukaz do olomoucké restaurace dostali od Ježíška i manželé z Vysokého Mýta.

„Do Grill Pubu ve Slavoníně, kde se rodičům líbilo. K tomu na Vánoce poprvé ochutnali cukroví od vyhlášeného profesionála – z olomoucké cukrárny NM Desserts,“ popisovala paní Eva z Olomouce.

Oceněná novostavba v Olomouci ožívá, michelinský šéf Paulus tam otevřel bistro

Stovky kilometrů na jídlo

Manažeři olomouckých podniků rostoucí zájem o dárkové poukazy jen potvrzují.

„Poptávka před Vánoci byla větší než dříve, meziročně pozorujeme nárůst. Pořízení voucheru nechávala řada zákazníků na posledních chvíli, takže před Štědrým dnem to byl trochu masakr,“ usmála se manažerka Steak Restaurantu Lucie Mátlová

Gastronomickým zážitkem podle manažerky obdarovali blízké zejména ti, kteří sami v této restauraci v Olomouci-Hodolanech stolovali a byli spokojeni.

„Někteří nakupovali poukazy ve větším množství, pro širokou rodinu. Byli zájemci ze zahraničí, například z Dánska či ze Slovenska,“ líčila Mátlová.

Kde jste teď v Olomouci všude vidět? Podívejte se, kam míří kamery

Kvůli příjemnému prostředí a prvotřídním steakům podle ní urazí lidé i stovky kilometrů.

„Někdy po telefonu řešíme situace, kdy hosté nestihnout dorazit na rezervovaný čas, protože jedou 300 kilometrů a uvízli někde na dálnici. Do Olomouce přitom cestují jen kvůli tomu, aby u nás poseděli. Jedou zase zpátky,“ popisovala Mátlová.

Velkou poptávku po dárkových poukazech potvrzují i přední olomoucké podniky, které spojuje jméno michelinskými hvězdami ověnčeného kuchaře Romana Pauluse.

„Poukazy na kurzy vaření jsme vyprodali na první tři měsíce příštího roku. Před Vánoci byl velký zájem také o vouchery na degustační večeře," poukázal provozní ředitel Bistra Paulus Daniel Schiner.

Tip na oběd:



Olomoucké Bistro Paulus najdete v přízemí nedávno dokončené budovy Envelopa Office CenterZdroj: se souhlasem Envelopa Office CenterStylová kantýna předního českého šéfkuchaře Romana Pauluse, která se nachází na Envelopě v Olomouci, chystá od pondělí až do Silvestra jídla domácí české kuchyně i speciality z různých koutů světa. Těšit se můžete třeba na klasickou svíčkovou s karlovarským knedlíkem, grilované telecí kolínko nebo jehněčí kýtu, v nabídce je i mořský vlk, špenátové ravioli s houbovým ragú či dýňové kari s cizrnou. Každé ráno na vás čekají mimo jiné tři vejce do skla nebo omeleta s kozím sýrem. Jednoduše, ale dokonale.



Denní nabídka na bistro-paulus.cz.

Kurzy vaření, Forejt, místní dodavatelé…

Poukazy na získání kuchařských dovedností pod vedením zkušeného šéfa si koupily desítky zájemců i v Lobster Family Restaurant.

„Kurz zpracování masa, italská i francouzská kuchyně – vše je vyprodáno. První volná škola vaření je v dubnu. Zájem lidí o vaření v posledních letech stále stoupá,“ potěšilo manažera restaurace Lukáše Vrbu.

Zahrada s barem v centru Olomouce nadchne unikátní atmosférou

Za nevšedními kulinářskými prožitky se cestuje do Entrée v Hotelu Theatre, restaurace roku podle Maurerova výběru Grand Restaurant 2018. Pod vedením populárního gastrokouzelníka Přemka Forejta připravuje vyhlášený podnik čerstvé sezonní suroviny, které zajímavě ladí v několikachodovém degustačním menu.

Kulinářskou událostí může být i návštěva Eatery a Bakery v Long Story Short nabízející obědy, kreativní večeře ve stylu sdílených talířů a zážitkové večery 'chef's table' - večeři u šéfkuchaře. Většinu surovin odebírá podnik od farem a dodavatelů z moravského regionu, ale hosté se mohou těšit i na ochutnávku různých chutí světa.

Osvědčeným olomouckým gastro cílem je Drápal, tradiční restaurace s nabídkou vydatné kuchyně je vyhledávaná zejména milovníky plzeňského piva.

TIP na Silvestra: třeba Lobster?



Lobster Family Restaurant v olomoucké Galerii ŠantovkaZdroj: LobsterLobster Family Restaurant v olomoucké Galerii Šantovka chystá pětichodové menu šéfkuchaře Františka Pospíšila, které nabídne třeba mořského vlka, kachnu, nebo mušle svatého Jakuba. Jako silvestrovský bonus je ke každému menu láhev prosecca zdarma. Menu se servíruje od 17 do 23 hodin.



Rezervace a info na lobster-restaurant.cz.

Splnění velkého snu. Házenkářka si v Olomouci otevřela sladký ráj La Donuteria