Rok co rok jako producent také připravuje nový scénář historické rekonstrukce s tradičním výsledkem – porážkou české protestantské armády katolickými vojsky na pláni u obory Hvězda v Praze.

„Je to jako vojenské cvičení. Akce se každoročně účastní více než tisíc vojáků-šermířů z celé České republiky a různých míst Evropy,“ říká zástupce spolků „Bílá hora 1620“ a Rytíři Koruny České.

Bitvu organizátoři plánují měsíce dopředu. „Byť je výsledek vždy jasný a určení důstojníci mají pokyny a pluky své scénáře, bitva je živé divadlo. Stává se, že se některá jednotka zpozdí oproti plánu nebo utrhne ze řetězu, ale i s tím si umíme poradit,“ povídá Cholinský.

Když scénář ve víru boje „hoří“, vysílá na pomoc speciální jednotku, která zasáhne, kde je potřeba, aby třeba žoldáci „Moravanů“ neměli navrch oproti historickým faktům. „V jednotce jsou velcí silní chlapi, ti porazí každého,“ směje se Plzeňan. Disciplínu arkebuzírů, kyrysníků či lehkooděnců z řad dobrovolníků a schopnosti velitelů jednotek si ale pochvaluje.

Cholinský řídí císařskou armádu vysílačkou a živými spojkami. „Je to nezbytné i kvůli pokynům pro pyrotechniky,“ dodává muž, který má s rozkazy zkušenost také jako kapitán vojenského letectva v záloze.

Drahý koníček

Historickému šermu se věnuje už třiatřicet let. „Je to silový sport. Musíte mít dobrou fyzickou i psychickou kondici. V tělocvičně cvičíte jeden souboj třeba stokrát, ale je rozdíl ho pak předvést při vystoupení,“ říká.

Podle něj se v rekonstrukci bitvy na Bílé hoře posunuli k maximální autentičnosti. Nejen v manévrech, ale i výstroji a výzbroji jednotek. „Jasně, někteří vojáci mají například límec z trochu jiné doby a 'modré' stavovské vojsko Fridricha Falckého má uniformy víc domodra kvůli přehlednosti, ale takové výjimky najdete i u slavných historických filmů,“ podotýká Cholinský.

Pořízení dobové uniformy a zbraní není vůbec levná záležitost. „Mušketa stojí patnáct tisíc korun a více. Kord kolem osmi tisíc. Historické sedlo na koně mě stálo téměř šedesát tisíc,“ vypočítává Cholinský. I proto pořadatelé nechávají zapojeným nadšencům u výstroje toleranci v rozmezí let 1590 až 1650.

Členové plzeňské šermířské skupiny už si dnes výzbroj a výstroj pořizují od specialistů. Puškaři pro podobné historické akce vyrábějí také kanony, které musí mít příslušný certifikát.

Slavné filmy

Repliky sečných a bodných zbraní nejsou ostré, podle šermíře ale občas utržená rána pořádně bolí. „Patří to k tomuto koníčku. Je to jako hokej. Ale vážná zranění se nám při akci naštěstí vyhýbají,“ je rád.

Rytíři Koruny České předvádějí historická vystoupení po celé Evropě. Někteří členové skupiny mají za sebou i natáčení filmů, jako Příběh rytíře, Johanka z Arku, Letopisy Narnie, Warcraft nebo český připravovaný snímek Jan Žižka.

„Specialisté a štáb mají většinou vše naplánované do detailu. V Příběhu rytíře americké produkce chtěli narezlé meče, tak jsme patinovali. Když jsme ale s Rakušany točili záběry k porážce Přemysl Otakara II. na Moravském poli, pro krále měli připravené plechové nohy, pozdější zbroj z 15. století. Tak jsme jim to vysvětlili a změnili to na drátěné nohavice,“ vypráví Cholinský.

Letošní rekonstrukce bitvy na Bílé hoře se konala v září. Zúčastnily se jí stovky účinkujících z celé Evropy – pěší, jezdci na koních, dělostřelci. Přímým účastníkem pod vedením Jindřicha Šlika se mohl zúčastnit navíc kdokoliv s dostatkem kuráže a chytrým telefonem.

Geofun připravila interaktivní hru. Loni nadšence a západočeské šermíře omezila výrazně pandemie. Asi hodinovou bitvu sice stihli uspořádat ještě před příchodem druhé vlny koronaviru, šermíři ze zahraničí ale nedorazili.