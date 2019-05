/FOTOGALERIE/ Navzdory hluboké tmě zářil v uplynulých chladných dnech vinohrad Martina Šebesty v Březí na Břeclavsku. Zástupci vinařství tam minulé úterý zapálili protimrazové svíce, aby budoucí úrodu ochránili před teplotami pod bodem mrazu. Podobně reagovali také další vinaři. Někteří jejich kolegové naopak keře vinné révy nechrání. Mráz na jihu Moravy poškodil některé vinice na Břeclavsku nebo Hodonínsku, v porovnání s Čechami však tentokrát dopadly lépe.

Majitel vinařství z Březí Šebesta si protimrazové svíce pochvaluje. Letos je využil poprvé. Stály ho asi sto tisíc korun, bez nich by škody šly podle něj do milionů. „Kdybychom svíce nezapálili, poškozených by bylo deset až dvacet procent vinic,“ myslí si vinař.