Milovníci vojenské historie si po loňské pauze chtějí užít rekonstrukci bitvy tří císařů u Slavkova. Premiéra na poli slávy čeká Lumíra Němce, veterán misí v Iráku či Afghánistánu se přihlásil do Napoleonovy armády.

Tvarožná 30.11.2019 - Bitva u Slavkova | Foto: Deník / Attila Racek

Tvrdé holínky místo padnoucí taktické obuvi české armády. Ve výzbroji a výstroji se Lumír Němec posunul o více než dvě stě let zpět do historie. Zkušený voják sloužil v ozbrojených sborech osmnáct let, první prosincovou sobotu přesto zažije v jistém smyslu životní bitvu – Austerlitz 2021. Pokud to pandemická opatření dovolí.