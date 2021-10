Stejně jako tramvaje i rozum zůstává stát nad novým umístěním zastávky Osová v brněnských Bohunicích. Její přístřešek, který má chránit lidi před deštěm, je pod mostem. Část oslovených obyvatel novou lokalitu zastávky kritizuje. Jiní se tím baví. A neobvyklých řešení u městské hromadné dopravy lze v Brně najít více.

Přístřešek umístěný pod mostem je na brněnské Osové tramvajové zastávce ve směru do Starého Lískovce. | Video: Deník/Gabriela Pirklová

Význam zastávky pod mostem nechápe Martin Krátký. „Je to úplně zbytečné a nedává to žádný smysl. Tady je vidět, že někdo při práci vůbec nepřemýšlel. Jsou to vyhozené peníze,“ řekl na místě redaktorce Deníku Rovnost.