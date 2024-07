V polovině týdne je Orient Express z Prahy přes Vídeň do Paříže, kam měl dorazit ve čtvrtek dopoledne. Průjezd soupravy, která vyrazila na trať poprvé před 140 lety, si na Blanensku nenechala ujít početná řada fandů železniční historie.

V hledáčku měli patnáct zrestaurovaných vozů z dvacátých let minulého století. „Je to vzácnost, rarita, která se nevidí tak často. Soupravu provozuje soukromá firma na různých trasách. Přes náš region projíždí opravdu výjimečně s odstupem několika let. Takovou událost jsem si prostě nemohl nechat ujít, i když nejsem zase až tak kovaný fanda železnice,“ řekl Deníku Michal Poláček.

Poláček číhal ve středu před polednem s fotoaparátem poblíž blanenského hlavního nádraží. Orient Express měl nakonec hodinu zpoždění a Blanskem projel až před jednou hodinou odpoledne.

Víte, že… První Orient Express vyrazil na trať z Paříže 5. června 1883.

„Je to něco, když člověk před sebou vidí takovou známku luxusu, přestože to trvá jen pár vteřin. Vidí na vlastní oči legendární soupravu, která se objevila ve známých filmech. Je v tom kus unikátnosti, dobrodružství a romantiky. Závan jiného světa, světa luxusu. Co jsem četl, tak jízdenky se pohybovaly od sta do tří set tisíc korun na osobu. Tam se běžný člověk nedostane, já se v takovém vlaku určitě nikdy nesvezu. Je tam navíc přísně nastavená etiketa, společenský oděv,“ dodal muž.

Blanenskem projel legendární Orient Express | Video: se svolením Michala Poláčka

S fotoaparátem vyrazil ve středu ke kolejím také Tomáš Peša. Soupravu Orient Expressu si natočil poblíž tamní vlakové zastávky. „Orient Express je pro mě srdcová záležitost. Jsem rád, že jsem ho chytil na naší trati a natočil si ho za krásného slunečného počasí. Byl to zážitek vidět na vlastní oči takový krásný vlak a mít ho zdokumentovaný,“ podělil se mladík o zážitek.

Cesta napříč Evropou

Ti, kdo měli na lístek do některého z kupé legendární soupravy, se mohli těšit na špičkovou gastronomii, úžasnou atmosféru v barovém vagonu 3674 a malebnou cestu napříč Evropou.

„Až se po noci plné zážitků probudíte, vychutnáte si snídani a voilà - vystoupíte v Paříži,“ informovali zástupci společnosti EliteVoyage s tím, že historická kabina vyšla dospělého cestujícího na 3 530 britských liber.

To je přibližně sto pět tisíc korun.