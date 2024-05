Slavná herečka Adina Mandlová odpočívá v Blatné. Obřad ani hrob si nepřála

Je to zvláštní, jít na exkurzi do krematoria, řekne si mnohý z nás. Ale kolikrát se vám to poštěstí? Den otevřených dveří v krematoriu pořádaly v sobotu 4. května 2024 Technické služby města Blatné jako jednu z akcí k padesátému výročí svého založení. Prohlídky do blatenského krematoria se konaly celkem tři a byl o ně nečekaný zájem, přišlo kolem padesátky lidí. A někteří byli hodně zvědaví.

Adina Mandlová, prvorepubliková hvězda českých filmů | Foto: Wikimedia Commons; volné dílo