Hauswaldská kaple nad Vchynicko-tetovským kanálem poblíž Srní je jedním z nejznámějších poutních míst Šumavy. Postupně tam byly zhotoveny tři kaple, ta poslední byla v roce 1958 odstřelena armádou. Již v dávné minulosti místo navštěvovali lidé, kteří tamnímu pramenu připisovali zázračné účinky. Podle spisovatele Karla Klostermanna (1848 - 1923) nechávali u kaple nejrůznější svaté obrázky i mnoho dalších předmětů, a to včetně napodobenin částí lidských těl.

Poutní místo bylo v roce 2006 obnoveno zásluhou občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy. Znovu se tam tak objevují nejrůznější předměty, které na něm lidé zanechávají. Například jako prosbu za své uzdravení.

„Lidé neznají míru“

Letos však jejich množství výrazně narostlo. A to až do té míry, že to vyvolalo kritiku z řad části turistů. Podle nich totiž Hauswaldská kaple vypadá, jako by tam úřadovala sekta, nebo se měl konat bazar. To však občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy odmítá. Podle Václava Sklenáře se letos na místě neděje nic mimořádného.

„Je to normální, lidé tam přinášejí různé věci už od pradávna. Je ale pravda, že poslední dobou už to někteří přehánějí, lidé neznají míru a je tam toho hodně,“ uvedl pro Deník Sklenář. Podle něj navíc zástupci sdružení místo pravidelně uklízejí: „To, co je k vyhození, například vyhořelé svíčky, vyhodíme. Vše ostatní tam zůstane, ale schováme to například pod kameny, aby to nebylo na očích.“