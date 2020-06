Všude je plno aut a lidí. Když z areálu TJ Baník Souš vychází muž se dvěma velkými sádrovými trpaslíky v podpaží, je jasné, že Most se definitivně vrátil do normálu. Opět se otevřel pravidelný sobotní bleší trh.

Osmdesátiletý Antonín přijel prodávat staré mince, bankovky, poštovní známky a vyznamenání, ale v sychravém počasí je ani nevybalil. Pro zkušeného sběratele bylo důležitější popovídat si s kolegy, se kterými se na tržnici dlouho neviděl, protože byla kvůli koronaviru zavřená. „My jsme rádi, že se vůbec potkáme. Pokecáme a pojedeme domů. Zboží jsem ani nevytáhl z auta a už ho tam nechám,“ řekl senior v hloučku debatujících sběratelů.

Podle Antonína byl bleší trh i za komunistů. Pultíky kdysi bývaly na škváře, kde se hrála národní házená. Teď se prodává na okraji areálu za hřišti. Po sametové revoluci bylo na trhu hodně zánovních i nových věcí ze Západu, hlavně z Německa, ale to už podle sběratele dávno neplatí. „Já jsem tu nikdy žádné klumpy nenabízel ani nekupoval, ale dá se tu sehnat unikát. Je to vždycky o náhodě,“ uvedl. S drobnými starožitnostmi obchoduje na blešáku i v zimě. „To jsou tady jen ti skalní, co vydrží být v mrazu,“ dodal sběratel.

Sobotní bleší trh se pořádá celoročně na stejném místě od 6 do 12 hodin. Při prodeji použitého zboží není nutný živnostenský list. Návštěvníci platí za vstup 15 korun, prodávající za místo 130 korun. O cenu zboží se často smlouvá.

Trhovci po nouzovém stavu dovezli opět hromady věcí od knih po čerpadla. „Měli jsme bleší trh poprvé po třech měsících, a i když bylo horší počasí, měl trh klasické parametry. Dali jsme dost velkou reklamu na Facebook a návštěvníci i prodávající nám zachovali přízeň a bez problémů se vrátili. Takže burza běží jako před virem,“ sdělil pořadatel blešího trhu Petr Komorous.

Na mostecký trh přijel poprvé v životě 70letý Milan z Děčínska, který nabízel myslivecké trofeje a rybářské potřeby po svých zemřelých známých. „Je to teď jediný bleší trh široko daleko. Zatím jsem jezdil jen na burzy v okolí Děčína a Liberce,“ řekl myslivec. Podle něj jsou si trhy na severu Čech podobné velikostí i sortimentem a rarity bývají hned prodané.

Často jde hlavně o setkání

„Já sem chodím relaxovat. Když něco potřebuju, tady to seženu. Mám tu už kontakty, které mi dovezou, co chci, nebo dávají užitečné tipy. Nejde o žádnou černotu,“ sdělil jeden ze zákazníků. Podle něj hodně lidí láká hlavně setkávání s druhými. „Nechodí se na pivo, ale na burzu,“ dodal.

V sobotu 8. června, kdy se trh konal, nepřibyl v celém okrese žádný nový případ onemocnění koronavirem. Od března se prokazatelně nakazilo celkem 39 obyvatel Mostecka a zatím 34 se jich uzdravilo. Počet nemocných se v regionu nezvyšuje už několik týdnů. I kvůli tomu se od pondělí 8. června uvolňují další opatření. Například mostecká městská knihovna zahájí provoz ve standardním režimu a otevře se i v sobotu dopoledne. Stále ale bude platit povinnost dezinfekce rukou, nošení roušky a dodržení odstupů.

Ve čtvrtek 11. června ožije poprvé i mostecký Radniční park, kde od 17 hodin vystoupí Big Band Zdenka Tölga na prvním letošním promenádním koncertu. Předchozí květnové produkce město zrušilo. Závody dračích lodí na Matyldě, kde se očekávalo přes 10 tisíc lidí, se v pátek a sobotu 12. a 13. června konat nebudou.