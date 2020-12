V Ústeckém kraji jsou zatím dvě hvězdárny, brzy se k nim ale přiřadí další. Má být v Kadani na Prostředním vrchu. Součástí nové přírodovědné observatoře se dvěma kopulemi, kdy jedna poslouží pro vědecká pozorování a druhá široké veřejnosti, bude volně přístupná pozorovací plošina využitelná jako rozhledna. Nabídne pohled na město i panoráma Krušných hor. Poblíž hvězdárny bude také meteostanice.

Díky zájmu Kadaňanů o nebeské úkazy ve městě zprvu uvažovali o koupi dalekohledu, který by se dal umístit do mobilní buňky ve františkánském klášteře. „Léta pořádáme Kirwitzerův den, spolupracujeme s vědcem Akademie věd ČR Pavlem Pintrem a jeho přednášky a veřejná pozorování nebeských úkazů lidi baví. Díky tomuto zájmu jsme začali spřádat myšlenku, že bychom mohli mít v Kadani něco nastálo,“ přiblížil místostarosta Jan Losenický.

Skromná myšlenka dorostla do podstatně větších rozměrů díky tomu, že se kadaňskému gymnáziu, kde je kroužek astronomie, podařilo za pomoci vědce Pintra coby odborného garanta projektu získat dotaci na astronomické vybavení za 2,4 milionu korun. Dalších 1,6 milionu přijde na vybavení technického klubu, pod který bude observatoř patřit. Proto chce město v příštím roce vystavět hvězdárnu za dalších 5 milionů korun. Jde o předběžný odhad nákladů.

„Přírodovědná observatoř bude mít dvě kopule, ta menší bude mít průměr tři metry a bude v ní robotický dalekohled, který bude provádět vědecká pozorování. Větší kopule se čtyřmetrovým průměrem bude určena pro veřejná pozorování,“ nastínil Pavel Pintr. „Ve dne budeme pozorovat Slunce, Měsíc popřípadě jasné planety jako Venuši nebo Merkur. Večer ostatní planety Sluneční soustavy, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy a další zajímavá kosmická tělesa,“ doplnil.

Obě kopule budou mít stejný dalekohled konstrukce Schmidt-Cassegrain. „Pro veřejnost bude k dispozici i sluneční dalekohled pro pozorování Slunce v čáře H – alfa, se kterým půjdou pozorovat i sluneční protuberance na okraji slunečního disku, dále pak filementy, spikule, erupce a další dynamické jevy na Slunci,“ doplnil vědec.

Nejlépe vybavenou hvězdárnou v kraji stále zůstane teplická, která má nejprofesionálnější zázemí. „Hvězdárna Most nabízí pozorovatelům historický čočkový dalekohled typu Gustav Heyde, který je vhodný na pozorování planet a objektů Sluneční soustavy. Nová přírodovědná observatoř v Kadani si stojí z hlediska přístrojového vybavení uprostřed těchto hvězdáren,“ srovnal Pintr. „Velkou zajímavostí je robotický dalekohled, který umožňuje provádět cenná vědecká pozorování v oblasti proměnných hvězd a fotometrii exoplanet,“ doplnil. Robotický dalekohled bude možné řídit na dálku, takže vážní zájemci o astronomii, kteří docházejí do kroužku na kadaňském gymnáziu, nebudou muset v noci do observatoře.

Hvězdárna bude úzce spolupracovat se školami ať už formou zájmových kroužků nebo školními akcemi.