Jubilejní 10. ročník festivalu Beats for Love se blíží raketovou rychlostí. Už na začátku července festival rozproudí život v populární ostravské oblasti Dolních Vítkovic. Svým nabitým line-upem organizátoři nenechají v klidu žádného nadšence elektronické taneční hudby. Aktuálně je navíc k dispozici kompletní seznam a denní line upy všech zahraničních hvězd, které na akci vystoupí.

Beats for Love 2022, den druhý, letecké záběry, Ostrava 2. července 2022. | Video: Deník/Lukáš Ston

Celkem 128 umělců, DJs a hudebních producentů, přesně tolik jich přijede ze zahraničí, aby vystoupili na akci, která svou velikostí a významem už dávno přerostla hranice Česka. Celkový seznam všech vystupujících naleznou zájemci na webu festivalu www.b4l.cz.

„Z nově ohlášených interpretů pro hlavní pódium Love by ČSOB naše návštěvníky určitě potěší především brazilský Alok, který se v prestižním žebříčku DJ Mag TOP 100 DJs umístil na 4. místě už třetím rokem po sobě. Jsme rádi, že právě 10. jubilejní ročník se nám daří obsadit takovými hvězdami,“ přibližuje vystupující letošního ročníku programový ředitel festivalu Jiří Ramík, kterého nadšenci do taneční hudby jistě znají pod uměleckým jménem C-Phone.

Mezi posledními představenými interprety je například i nizozemský DJ a producent Reinier Zonneveld specializující se především na styl zvaný acid techno. Známý je svým inovativním přístupem a také vizionářskými živými vystoupeními. Svůj živý set předvede na Techno Dome stage by ČEZ. Z Nizozemí je také Ferreck Dawn, který na Beats for Love vystoupí vůbec poprvé, a to na stage zvané Harmony House Square by Evropa 2. Francouzský Antoine Clamaran, který v roce 2005 získal prestižní ocenění Best French DJ a hrál mj. i po boku Davida Guetty, který je jednou z mega stars letošního ročníku, vystoupí na stage zvané Objevte více muziky.

„V rámci drum & bass, což je jeden z nejvíce populárních stylů, se návštěvníci mohou těšit na DJ set britského umělce Dimension. Jeho intenzivní taneční show bude naprostá bomba,“ zve návštěvníky Ramík k pódiu hlavní stage. Na stejném pódiu festival uvede i ukrajinskou DJku a producentku, která si říká Korolova. Svým setem zaměřeným na melodic house a techno roztančí celý dav před hlavní stage.

„Pokud o tuhle party nechcete přijít, doporučujeme zakoupit si vstupenky včas. Více než 80 % čtyřdenních vstupenek je již vyprodáno a festival začíná už za nacelé dva měsíce,“ doporučuje marketingový ředitel festivalu Matyáš Ožana. Kompletní seznam všech vystupujících bude k dispozici v nejbližších dnech a časový harmonogram pak pořadatelé zveřejní nejpozději začátkem června.