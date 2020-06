„Je to zase jen kousíček. Tak jako pochyběl při stavbě Prodloužené Rudné. Tady snad někdo musí milovat, když ho lidé nenávidí…“ konstatují výletníci mající namířeno do areálu Skalka a hodlající využít novou lávku veřejností nazývanou Richtárka.

K ní je totiž přístup z ulice Ke Skalce zahrazený! Na úrovni honosného sídla hlavního odpůrce Prodloužené Rudné je ze severní strany závora.

Z jižní pak dřevěné špalky se slušným průměrem, rozmístěné tak, aby tu nemohlo projet auto, a doplněné upozorněním na „kamerový systém se záznamem“.

Jinudy se nedá

„Tak můžeme tudy, anebo ne?“ ptá se veřejnost.

Zapomenout na příjezd ulicí Ke Skalce mohou také provozovatelé zahradnictví v těsném sousedství (samozřejmě včetně zákazníků). Snaží se dohodnout s vlastníky pozemků, kudy vede už jen jediná náhradní cesta – polňačka – z ulice Záhumenní. Jinudy se k farmě ani lávce přes Prodlouženou Rudnou nedá.

Z porubské radnice vzkazují, že tuto novou blokádu opět řeší stát! Přesněji řečeno silniční správní úřad.

„Je zahájeno správní řízení, které určí, zda je uvedená účelová komunikace veřejně přístupná či nikoliv,“ vysvětluje mluvčí obvodu Martin Otipka.

A potvrzuje, že podnět přichází písemně ze strany občanů.

Obstrukce pokračují?

„Třicet milionů dostal a je mu to málo? Ani ti čápi se na to nemohli dívat! Poprvé tam u něj letos nehnízdí…“ láteří na adresu hlavního odpůrce stavby téměř osmdesátiletý Josef z Poruby sledující dění kolem silnice I/11 spoustu let. Chybí tady prý jen dodělat drobnější terénní úpravy a stezku k rybníku u Skalky.

Podle dostupných informací je zatarasená cesta v ulici Ke Skalce na parcele patřící osobám spojeným s obstrukcemi kvůli výstavbě Prodloužené Rudné. Těm se mnoho let úspěšně daří dílu bránit a nedělají si nic ze státu, úřadů, občanů ani veřejných demonstrací. První blokádu končí až odstupné odpůrcům.