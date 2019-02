Místo odstavného parkoviště najdou od letoška brněnští řidiči, kteří nerespektovali cedule oznamující blokové čištění, své auto ve stejné ulici, kde ho sami zaparkovali. Odtah vozidel kvůli čištění vozovek skončil.

Ilustrační fotografie | Foto: Foto: Deník

Peníze za odtah a cestu na odstavné parkoviště si od začátku letošního roku ušetří Brňané, kteří zapomenou přeparkovat své auto z ulice při jejím blokovém čištění. Vozy najdou na původním místě a dostanou pouze pokutu.



Odtah vozidel mají nově na starosti Brněnské komunikace. Jejich zaměstnanci při práci se špatně zaparkovanými auty uplatňují nový postup. „Vozidla pouze nadzvedneme a přesuneme. Po vyčištění silnice je vrátíme zpět na místo,“ popsala mluvčí firmy Vladimíra Navrátilová.

Díky tomuto opatření nebudou lidé platit za odtah, ani za stání na odstavných parkovištích. Za odtažení vozidla si ještě loni museli řidiči připravit 1800 korun. Parkování na odstavném parkovišti je přišlo na 120 korun na den.

Pokuty za špatné parkování

• 1800 korun zaplatili ještě loni řidiči za dokončený odtah vozidla, které zůstalo v úseku blokového čištění.

• Auta soukromé firmy odtahovaly na odstavné parkoviště, za které majitel vozidla platil dalších 120 korun na den.

• Nově řidiči zaplatí pouze pokutu, jejíž maximální výše je 2000 korun.

• Na horní hranici dosáhnou lidé, kteří špatně zaparkovali opakovaně, nebo svou nezodpovědností ohrozí majetek někoho jiného.

Nezodpovědní parkující musí i nadále počítat s pokutou. Její maximální sazba je dva tisíce korun. Takové částce se ale vyhnou například řidiči, kteří své vozidlo špatně zaparkují napoprvé. „Pokuty za vozidlo stojící v úseku blokového čištění budou stejné jako za špatné parkování. Horní hranici dva tisíce korun udělujeme, když řidič dělá přestupky opakovaně, nebo svým parkováním výrazně ohrožuje provoz,“ upřesnila mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.



Změnu vítá například Zdeněk Kunc z brněnského Nového Lískovce. „Cedule o blokovém čištění jsou sice v ulici několik týdnů dopředu. Ale když s autem třeba měsíc nejedu, snadno zapomenu. Za odtah a parkoviště se pak platí velké peníze,“ uvedl.



Brněnští radní změnu schválili už loni na jaře. „Přizpůsobili jsme se tak legislativě, která platí po celé republice,“ vysvětlil náměstek primátorky v oblasti dopravy Robert Kerndl.

O funkčnosti nového systému debatovali na svém posledním zasedání, které bylo minulý týden, starostové městských částí. „Dohodli jsme se, že zástupci Brněnských komunikací budou harmonogramy a technické provedení čištění koordinovat spolu s městskými částmi. Letošní rok bude pilotní a jestli vše bude fungovat správně, se teprve ukáže“ uvedl starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.



Nová pravidla blokového čištění kritizují někteří majitelé odtahových firem. „S podobným systémem už máme zkušenosti, a představuje zbytečnou administrativní zátěž. Vymáhání pokut je složitější, než při odtahu na odstavné parkoviště,“ vysvětlil majitel odtahové firmy Zdeněk Černý.



Podle něj na sebe také město zbytečně přebírá práci, kterou dříve správně odváděly soukromé společnosti. „Brno na to nemá dostatek vozidel, nejspíše mu stejně budu s odtahy nadále vypomáhat,“ dodává.



S tím, že byl původní systém lepší, souhlasí také řidič Pavel Čech. „Kdo si nedokáže pohlídat blokové čištění, měl by za to pořádně zaplatit, a to nejen pokutou“ konstatoval.