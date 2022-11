Z výskytu bobra mají v CHKO radost. „Bobr si vytváří prostředí, které potřebuje. Díky tomu, že žije v noře, která by měla být zatopená, si staví hráze, a tím zadrží vodu v krajině. Voda se pak trochu rozlije do okolí a vytvoří přirozený mokřad. Mokřady patří do krajiny celé republiky a s Agenturou ochrany přírody a krajiny se snažíme toto vracení vody do krajiny zajišťovat. Bobr to dělá vlastně zadarmo. Bohužel ne vždy jen tam, kde bychom to chtěli,“ řekl Piechula.