Původně samostatná obec měly vždy zemědělský ráz. K Bohumína byla definitivně připojena v roce 1974. O rok dříve tam byl zrušen provoz úzkokolejné tramvaje, byla dostavěna samoobsluha a v roce 1976 byla dokončena nová budova základní školy.

Místní si bydlení v této čtvrti, která je z velké části tvořena rodinnými domy, pochvalují. Až na tu proklatou výpadovku z Bohumína na Karvinou. V lokalitě, kde žije něco přes 2600 obyvatel, jsou dvě mateřské školy i škola základní. Funguje tu hospoda U Keconě, Dům PZKO a pošta formou Pošta Partner.

Dobrý. Až na tu silnici…

„Co se mi tu líbí? Všechno. Dobře se tady žije, jen ta silnice, to je nepříjemné,“ říká mi Michaela Pompová, mladá maminka, která se s malou dcerou vyšla na procházku a ze školy byla vyzvednout svého prvňáka.

Stejný názor má Petr Kadlec, který ve Skřečoni bydlí a je šéfem komise pro městskou část Skřečoň, což je poradní orgán bohumínských zastupitelů.

„Město za poslední roky udělalo mnoho opatření, aby se zvýšila bezpečnost na této ulici. Vybudovala se cyklostezka, na výjezdu ze Skřečoně je zpomalovací semafor a přibude ještě jeden v centru,“ říká Kadlec.

Radost má také z nové cyklostezky mezi ulicí Mládežnická a Budovatelů v sousedním Záblatí. „Tu lidi hodně využívají. Ještě ten chodník a snad i cyklostezka podél Rychvaldské ulice směrem na Záblatí a bude to super,“ dodává.

Hluční sousedé znepříjemňují život ostatním

Vedle zmiňované frekventované dopravní tepny momentálně část starousedlíků ve Skřečoni trápí chování nepřizpůsobivých spoluobčanů. „Na začátku ulice 1. máje ve směru od města realitky koupily dva tři domy a v nich ubytovávají nepřizpůsobivé. A ti se chovají trochu jinak, než je našinec zvyklý. Místní na ně často volají strážníky,“ říká Kadlec.

Šéf městské policie Roman Honysz potvrdil, že jeho muži do těch míst na oznámení skutečně vyjíždějí. „Ano, bývá tam trochu hlučno. Aspoň tak nám to líčí oznamovatelé. Chlapi na místo jedou, ale usoudí, že se mnohdy ani o rušení klidu nejedná. Členové této komunity se prostě takto baví a zejména starším lidem to vadí. Chápu to, ale řešit to moc nejde. Navíc oznamovatelé občas přehánějí, když popisují, co se v tom místě děje,“ dodává Roman Honysz.

U Haladů zavřeli

Skřečoň ale není jen okolí ulice 1. máje. V prostoru nad středem této části, směrem na Orlovou (Úvozní ulice) se v posledních letech hodně staví. I proto tam město momentálně ve spolupráci s SmVaK nechává posílit vodovod a lokalita se zřejmě v budoucnu dočká i kanalizace. Místní si také pochvalují úpravu přírodního areálu Gliňoč, kde mají kus přírody a místa k procházkám. Jen v hospodě U Haladů na pomezí Skřečoně a Nové Vsi si už pivo nikdo nedá, majitel ji zavřel a provoz je pouze v letní zahradě.

To právě v Nové Vsi to žije. Hybatelem spolkového život a jsou tam dobrovolní hasiči, kteří sice patří pod Skřečoň, ale akce jako gulášfest, vaječinu, dětské radovánky a další pořádají v parčíku naproti restauraci Na Valech. Město jim tam letos nechalo udělat novou pergolu.

Skřečoň v datech

Rok založení: 1305

Počet obyvatel: 2527

Významné osobnosti

Siegfried Trotnow (1941–2004) - gynekolog specializující se na reprodukční medicínu a spoluzakladatel metody oplodnění in vitro (IVF) a „otec“ prvního takto narozeného dítěte v Německu.

Zajímavosti

Vzhledem k močálovité krajině bylo ve večerních hodinách slyšet časté skřehotání žab, čímž vznikla jedna z verzí názvu Skřečoň. Zdroj: www.mesto-bohumin.cz

Tip na výlet

Ke kostelu Panny Marie Sedmibolestné

Výstavba kostela v pozdně historizujícím slohu byla zahájená 4. května 1912. Výstavba byla přerušena vypuknutím první světové války. Po ukončení války byl kostel v roce 1924 dostavěn za peněžité pomoci vratislavského arcibiskupa Adolfa Bertrama, který daroval 250 000 Kč. Jedná se o jednolodní kostel z režného zdiva s nižší příčnou lodí a polygonálním závěrem. V průčelí kostela čtyřboká směrem nahoru třikrát zužující hranolová věž.

Dochovalo se původní vybavení interiéru, jehož součástí jsou také velmi hodnotné varhany s unikátním prvotním využitím elektromagnetického čerpadla vzduchu. Velmi cenné jsou rovněž původní vitráže okenních otvorů s novozákonními motivy, původní keramická dlažba, žebrová křížová klenba a kruchta s dřevěným historizujícím vyřezávaným parapetem. Kostel je význačným příkladem architektury doznívajícího, pozdního historismu na území Slezska – Bohumínska.