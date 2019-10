Červenými čárami na chodnících v ulici 8. května začátkem srpna upozornili členové hnutí ProOlomouc veřejnost na to, že se v místě chystá rekonstrukce a chodníky pak budou výrazně užší, než jsou v současnosti. U občanů to vyvolalo zájem o plánované úpravy chodníků i vozovky v této lokalitě.

Vedení města ale celou záležitost označilo za vandalství a nechalo chodníky vyčistit odbornou firmou, což stálo několik tisíc korun. Jeden z Olomoučanů tehdy na místo přivolal policisty, kteří se případem začali zabývat a stále jej vyšetřují. Dosud tak není jasné, jak celá záležitost dopadne.

„Věc prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Prověřovány jsou dvě osoby, které jsou z uvedeného jednání podezřelé,“ informovala policejní mluvčí Irena Urbánková. Podle ní stále probíhají úkony trestního řízení a tak zatím není možné zveřejnit další podrobnosti ani výši způsobené škody. „V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné bližší informace, které bychom mohli sdělit veřejnosti,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Jen drobné změny

Jedním z autorů červených čar vyvedených smývatelnou křídovou barvou je olomoucký architekt a člen dopravní komise Petr Daněk. S policií při vyšetřování po celou dobu spolupracuje. „Před přibližně třemi týdny mě vyšetřovatelé naposledy kontaktovali. Vyžádali si ode mě daňový doklad o nákupu křídového spreje a také takzvaný technický list, který obsahuje přesné složení spreje. Případ zatím neuzavřeli,“ potvrdil Petr Daněk.

S dalšími členy hnutí ProOlomouc se snažil dosáhnout toho, aby v ulici 8. května vznikla pěší zóna a chodníky i vozovky nově byly „srovnány“ do jedné výškové úrovně, což nejspíš nepodaří.

„Proběhnou jen drobné změny projektu, bohužel už není čas jej celý kompletně předělávat. U prodejny Pantalon budou chodníky zúžené tak, jak jsme je červeně vyznačili. Nyní se ještě řeší výška parkovacího zálivu a také velmi úzký chodník na rohu ulice U Hradeb. Budeme ještě usilovat o to, aby tam byl chodník rozšířen a pěší tam dostali více prostoru,“ dodal Petr Daněk.

Pěší zóna nebude

Projektem na rekonstrukci ulice 8. května se olomoučtí radní zabývali na srpnovém zasedání. Dohodli se na tom, že z něj budou vypuštěny původně navrhované parkovací zálivy mezi ulicemi U Hradeb a Slovenská a zmizí část parkovacích stání ve směru od náměstí Hrdinů po druhý trakční sloup.

Navrženo bylo také zrušení podélných stání před hotelem Národní dům a stání v místě přechodu pro chodce mezi poliklinikou a náměstím Národních hrdinů. Naopak chodníky v okolí kostela svatého Mořice by měly být rozšířeny.

Pěší zónu, která by si vyžádala zrušení obrubníků a srovnání povrchu do jedné roviny ale podle vedení města není možné realizovat kvůli nivelaci kolejí a odtokovým poměrům. Kompletní rekonstrukce ulice 8. května by měla začít v příštím roce.