Plastové tašky na třídění odpad získalo město od společnosti Eko-kom a Asompo. Tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová uvedla, že město tyto tašky zdarma rozdá obyvatelům, kteří mají trvalý pobyt ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Tašky jsou určeny na třídění odpadu v domácnostech a podle Evy Spurné, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, je tento počin jedním z dalších podpůrných kroků, který přispěje k zefektivnění systému nakládání s odpady. „Tak, aby v budoucnu bylo co nejvíce omezeno nechtěné navyšování nákladů na likvidaci odpadů,“ poznamenala.

Tašky na papír, plast a sklo jsou ve dvou velikostech, opakovaně použitelné, dobře skladovatelné, omyvatelné, barevně rozlišené a jednoduše se z nich odpad přesouvá do kontejnerů stejné barvy. „Tašky už jsme do domácností rozdávali v předchozích letech. Lidé si je velmi oblíbili a aktivně je využívají. I díky tomu vzrostlo celkové množství tříděného odpadu ve městě,“ doplnila vedoucí Eva Spurná.

Set tašek pro každou domácnost

Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm si mohou tašky vyzvednout ve vrátnici Technických služeb města Frenštát pod Radhoštěm každý všední den od 8 do 14.30 hodin, případně ve sběrném dvoře od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

"Tašky už průběžně vydáváme. Jedna domácnost může dostat pouze jeden set tašek,“ upozornila Eva Spurná s tím, že obyvatelé zároveň mohou odkládat všechny druhy vytříděných odpadů včetně kovů, nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve zmíněném sběrném dvoře.