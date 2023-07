Výběr sedmi desítek rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v minulosti k dostání na československém a českém trhu, je až do konce letošního roku k vidění v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích. Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu.

Výstava televizorů a rádiopřijímačů Muzeum Bojkovska | Video: Pavel Bohun

Návštěvníci tam mohou obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu se mohou těšit také na přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Při páteční vernisáži věnoval jeden historický kus do muzejních sbírek i bojkovický radní Marek Ogrodník. „Když jsem se dozvěděl co v této souvislosti Muzeum Bojkovska chystá, říkal jsem si že to pro něj bude těžké sousto. Překvapilo mě, na jaké skvělé úrovni výstava televizorů a radiopřijímačů je. Nepřišel jsem s prázdnou a přinesl přenosný japonský televizor značky National, která už dnes neexistuje, neboť se stala součástí Panasonicu. Přístroj je v úpravě pro videorekordéry z konce sedmdesátých let stále je funkční,“ překvapil přítomné Marek Ogrodník.

V Muzeu Bojkovska začali před třinácti lety sbírat staré televize a rádia proto, že byly a jsou nedílnou součástí běžného života. „Shromáždili jsme jich v muzeu nějakých sto kousků a tady na výstavě je jich prezentováno kolem sedmi desítek,“ prozradil ředitel muzea Tomáš Hamrlík.

Ten už měl jako malý doma malou soukromou sbírečku televizních a radiopřijímačů. „Fascinovalo mě to nejen po té technické stránce, ale i tím, že každý z nich byl malým designérským kouskem, který musel zapadnout do obýváku,“ řekl Tomáš Hamrlík. O hudební podkres vernisáže se postarala hrou na trubku žačka ZUŠ Bojkovice, umělecky nadaná ředitelova dcerka Alžběta Hamrlíková.