A slavilo se jak jinak než konzumací. Enormní zájem byl především o placky, prodávaly se ale i další pochoutky jako třeba laty, což jsou bramborové placičky posypané povidly či čokoládou. Na vše byl potřeba asi metrák brambor.

Nechyběla ale ani klasická bramborová polévka, guláš, spirálky, hranolky nebo slaná verze placek se zelím a uzeným.

Jak již bylo zmíněno, největší frmol měli hasiči ve stánku s klasickými plackami, kde se prakticky nezastavili. Kolik jich tady během celé akce usmaží, raději nikdo ani nepočítá, číslo to ale rozhodně nebude malé. „V tom množství to ani spočítat nejde. Ale třeba loni se placky vyprodaly do posledního kusu. Na akci jsme letos spotřebovali pětasedmdesát kilo brambor a dalších pětadvacet až třicet přišlo na bramborovou polévku a bramborový guláš,“ prozradila nám s úsměvem starostka Sboru dobrovolných hasičů Bolatice Andrea Pytlíková.

Zpestření přineslo točení „kobzolovým“ kolem štěstí, připraven byl i kulturní program složený z hudby různých žánrů a dorazil také kouzelník.Bolatický Kobzolfest je již velmi tradiční a navíc ojedinělou akcí.

Kobzolfest v Bolaticích. 18. září 2021, Bolatice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Přijíždějí na ni proto lidé nejen z okolních obcí, ale dokonce i z jiných krajů. „První Kobzolfest se pořádal asi už před patnácti lety. Vždy jej organizovala obec s nějakými místními nadšenci. Nyní podruhé je to ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči. Je tu opravdu mnoho cizích lidí, zavítali sem třeba i z Oder nebo od Olomouce. Vidí akci na internetu, jsou rádi, že tu mají takové pochoutky a přijedou k nám,“ uvedl bolatický starosta Herbert Pavera.

I on se vždy nejvíce těší na proslulé placky. Pro výrobu těsta si mimo jiné hasiči „vypůjčují“ zázemí bolatické základní školy, protože ruční strouhání by trvalo nepředstavitelně dlouho. „Na placky se opravdu moc těším, protože ty se doma dělají těžce,“ řekl s úsměvem Herbert Pavera.

Kobzolfest se vždy koná v místním skanzenu, letos se akce z technických důvodů poprvé přesunula na zrekonstruované náměstí. A ani tady to podle Herberta Pavery nebylo špatné. „Je tu velký prostor. Skanzen je takový domáčtější, náměstí je spíše městské. Ale příští rok se vrátíme zase zpět do skanzenu,“ dodal spokojeně. Vstupné na akci bylo dobrovolné, výtěžek poputuje na pomoc handicapovaným občanům Bolatic.