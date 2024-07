„I když je dnes jako nejvyšší hora Evropy brán Mont Blanc, tak podle Messnerova seznamu patří do Seven Summits nejvyšší vrchol Kavkazu ležící na hranici Evropy a Asie. Pro mě je Messnerův seznam svatý, takže jsem věděla, že pokud opravdu chci mít všech sedm vrcholů a pomyslný titul jakkoli nezpochybnitelný, tak na Elbrus prostě musím. Všichni se mi tu smáli, že ten nejlehčí kopec mám až nakonec, protože tady se většinou začíná,“ uvedla horolezkyně a také zubařka z Přeštic na Plzeňsku Eva Perglerová.

Perglerová se stala osmým českým horolezcem, který dokázal získat prestižní Seven Summits. A zároveň teprve druhou ženou s českými kořeny. V tomto ohledu drží již deset let primát švédská rodačka Renata Chlumská, která má díky svým rodičům také české občanství. To znamená, že Eva Perglerová je první ryze českou horolezkyní, která Korunu planety dobyla.

Koruna planety (anglicky Seven Summits) je souhrnné označení pro nejvyšší hory každého ze sedmi kontinentů světa. Zdolání všech sedmi vrcholů je horolezecká výzva, která byla poprvé definována v 80. letech 20. století amatérským horolezcem a podnikatelem Richardem Bassem a následně modifikována legendárním horolezcem Reinholdem Messnerem.

Eva Perglerová tuto výzvu uzavřela 4. července 2024 v půl osmé ráno na 5642 metrů vysokém Elbrusu, když svůj výstup ze základního tábora ve výšce 3800 metrů začala necelou hodinu před půlnocí. „Lezu skoro 30 let, většina mých kopců není tak známá jako vrcholy patřící do Koruny, ale jsou stejně krásné, některé i krásnější. Všude jsem zažila něco, co mě posunulo dál,“ ohlédla se za svou lezeckou historií.

Na začátku stála expedice do Afriky

Na pomyslném začátku Koruny planety byla v roce 1997 velká expedice do Keni a Tanzanie, při které oblíbená lékařka vystoupala na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. „Byla to neskutečná příroda a díky příběhu lvice Elsy i splnění dětského snu. Tahle cesta mě úplně dostala. Hned jsem věděla, že budu cestovat celý život,“ popsala zlomový moment Perglerová. O dva roky později vystoupala i na vrchol Mont Blancu: „To pro mě bylo první opravdické lezení, při kterém jsem propadla kouzlu ledovců. Právě tady jsem objevila ten pravý horolezecký svět.“

Na třetí horu Sedmi vrcholů si Perglerová počkala čtrnáct let. Na horu Carstensz Pyramid vystoupala v roce 2013. „Kdybych měla vybrat tu nejlepší akci, je to tahle. Trek k hoře přes území domorodých kmenů, kde stále trvá doba kamenná, je mojí srdeční záležitostí,“ konstatovala.

Během následujících necelých devíti let se v hlavě zubařky rodil plán na splnění velké touhy - vystoupat na nejvyšší horu planety Mount Everest. Na začátku roku 2022 však nejprve zdolala Aconcaguu, nejvyšší vrchol Jižní Ameriky: „To byla tréninková hora. Potřebovala jsem vědět, co se mnou udělá skoro sedm tisíc výškových metrů. Všechno klaplo na jedničku s hvězdičkou a tím se otevřela i cesta na Everest. Myslela jsem na něj spousty let, a dlouho jsem se obávala, zda jsem na něj dostatečně připravená. Rozmýšlela jsem se a trénovala.“

Ten správný čas nadešel loni v květnu, kdy se Eva Perglerová stala historicky třetí Češkou, která stanula na nejvyšším bodě planety. Žena cítila, že je v životní formě a události nabraly rychlý spád. Na přelomu roku „dobyla“ jižní pól a v lednu vystoupala na nejvyšší horu Antarktidy Vinson Massif.

„Antarktida pro mě byla cestou do pohádky. Všude jen sníh a led, hotový svět fantazie, ve kterém jsem nejprve putovala na lyžích na jižní pól a pak následoval výstup na nádherný kopec,“ tetelila se tehdy blahem Perglerová a při otázce, zda zaútočí na Seven Summits, se jen usmívala.

V červnu pak bez jakékoli pozornosti vystoupala na Denali, severoamerickou horu dříve známou jako Mount McKinley. „To byl jeden z mých nejtěžších kopců. Tak drsné podmínky jsem nezažila. Zamrzaly mi řasy k sobě, vichřice mi stan připlácla na obličej a na hřebínku jsem si musela lehnout, aby mě to neodfouklo. Antarktida proti tomu byla dovolená u moře. Přesto to byl jeden z nejhezčích kopců, protože Aljaška je opravdová divočina,“ líčila.

Podle třetího seznamu horolezce Williama Hacketta, jenž do Seven Summits řadí i Mont Blanc, měla již v tuto chvíli splněno. Perglerová však chtěla získat Messnerův seznam s kavkazským Elbrusem. Ten uzavřela minulý týden, necelý týden po svých padesátých narozeninách.

Co přinese budoucnost?

Znamená to ale pro přeštickou cestovatelku konec dobrodružství?

„Jsem v horách šťastná a samozřejmě už mám vymyšlenou další akci, protože ne vrchol, ale cesta je cíl,“ uzavřela novopečená držitelka pomyslného titulu Koruna planety. Další plány však neprozradila.