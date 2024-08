Aktualizujeme

Dlouhé dny čekání se blíží ke konci. V pátek kolem poledne by mělo dojít k řízenému odpalu letecké pumy, kterou našli dělníci 21. srpna při výkopových pracích v areálu chemičky Orlen Unipetrol v Záluží u Litvínova. Na místě je kolem 140 hasičů a stovka kusů techniky. Opatření proti škodám jsou na české poměry výjimečné.

Policejní pyrotechnici očekávají, že k řízené likvidaci bomby dojde v pátek 30. srpna okolo 12.00. Upozornili však, že čas se může změnit v závislosti na meteorologických podmínkách. Pyrotechnici rovněž uvedli, že o půlnoci dokončili ochranná opatření, která zahrnovala například 440 bigbagů s pískem. Zabezpečili také budovu, která se nachází poblíž nalezené pumy.

V současné době podle šéfa policejních pyrotechniků Karla Čadila probíhají přípravné práce k odpalu. Přímo v ohrožené zóně se nachází jen speciální hasičská technika, velitel zásahu Petr Klíma z HZS Ústeckého kraje pak upřesnil, že v bezpečné zóně je pak zhruba sto kusů techniky hasičů, ale také například specializované vozy zdravotníků schopné ošetřit větší počet zraněných.

Samotný odpal provedou dva pyrotechnici, kteří budou ve zodolněném vozidle ve vzdálenosti 300 až 500 metrů od pumy. Ti také provedou následnou kontrolu místa po odpalu. Spolu s nimi budou v pancéřovaném vozidle i dva hasiči. Další pyrotechnik a hasiči budou připraveni ve vzdálenějším vozidle.

K místu odpalu vyrazí pyrotechnici zhruba po 5 minutách po samotné explozi. Musí totiž počkat, až střepiny, které po výbuchu vylétnou vzhůru, dopadnou zpět na zem. Teprve poté zkontrolují případné sekundární škody, například na potrubí či zásobnících v areálu chemičky.

Nejbližší zásobníky s nebezpečnými látkami zajistili hasiči a pyrotechnici tak, že před ně umístili kontejnery napněné izolačním materiálem. Mezi budovu a kontejnery pak postavili 120 kusů těžkých betonových tvárnic.

"Ještě nikdy jsme tolik bigbagů a dalších prvků k zamezení následků výbuchu nepoužili. Děláme vše pro to, abychom předešli zraněním a škodám na majetku," uvedl Čadil s tím, že díky všem opatřením předpokládají pouze malý únik tlakové vlny.

Odpal si vyžádá dopravní omezení v okolí areálu chemičky. „Z rozhodnutí Policie ČR budou silnice I/27 vedoucí podél areálu i přilehlá tramvajová trať během zásahu uzavřeny. Přesný čas likvidace včetně času a rozsahu uzávěry komunikací policie specifikuje podle aktuální situace," uvedl mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Po likvidaci bomby bude ohledáno místo exploze pyrotechniky Policie České republiky a pracovníky Hasičského záchranného sboru. Poté se bude prohledávat celý areál a zjišťovat stav výrobních jednotek a infrastruktury. Následně se rozhodne o tom, kdy bude provoz opět obnoven.

„Důrazně žádáme všechny, aby v době zásahu a uzavření silnice I/27 či okolních komunikací a cyklostezek nevstupovali do okolí areálu," dodal Kaidl.

Přípravy na řízený odpal pumy v Záluží. | Video: se svolením Policie ČR

Mezi Mostem a Loukou u Litvínova stále nejezdí vlaky. Nahrazují je autobusy, které zatím mohou míjet chemičku, než se zóna zavře kvůli odpalu bomby. Silnice mezi Mostem a Litvínovem je zatím průjezdná. Jezdí i tramvaje.

Do chemičky přes bývalé Kopisty míří další hasiči, kteří s pyrotechniky úzce spolupracují. Silnice Most-Litvínov je stále otevřena, tramvaje jezdí.

„Silnice I/27 včetně tramvajové trati bude uzavřena dnes od 11:00 hod. do odvolání.Uzavírka bude již od křižovatky Chomutov/Litvínov u zastávky Souš. Poslední zastávky na standardní trase tramvajových linek budou Most, Souš a Litvínov, nádraží," uvádí mluvčí Dopravního podniku měst Most a Litvínov Hana Syrová.

Náhradní autobusová doprava, celé trasy linky číslo 4 z Mostu až do Litvínova a zpět, bude vedena po trase přes Komořany a Horní Jiřetín. Mimořádné zastávky budou na místech H. Jiřetín, škola a Hamr.

V 10.30 se zástupci policie, hasičů a chemičky setkají poblíž Kopist s novináři a sdělí další postup.