Již více než rok je vinařská obec rozkopaná. A minimálně do května příštího roku tomu nebude jinak. „Občané musejí snášet neustálé mraky prachu. Zaprášená jsou i auta, fasády domů a prach se dostává i do jejich útrob. Někteří lidé situaci řeší kropením výkopů. Čekají na jakýkoli deštík. Neustálé objížďky pro práci techniky ztěžují projíždění obcí. Lidi taky trápí nedokonalé zasypání výkopů. Při sedání zásypů se tvoří jámy, které se pak podepisují na autech,“ přiblížil Petrásek.

Vysokou prašnost probíraly v pondělí dopoledne před místní prodejnou potravin také dvě ženy důchodového věku. „Je to hrozné, shora obce se hrnou kamínky až dolů, teď, když je sucho, tak se práší moc. Ale nedá se nic dělat. Postavit se to musí. Nějak už to vydržíme,“ okomentovala na místě pro Deník Rovnost jedna z nich.

Náročný projekt vyjde Bořetické na více jak sto sedmdesát milionů korun. „V současné době máme hotových skoro devadesát procent výkopů po obci. Zkraje příštího roku bychom měli výkopy upravit do finální podoby a vyasfaltovat. Chodníky se snažíme opravovat průběžně,“ popsal starosta obce František Petrásek.

Nyní je řada na výstavbě čistírny odpadních vod. „Zpočátku jsme měli velké problémy, objevila se i nějaká chyba v projektu. Bylo nutné provést práce navíc, ovšem zhotovitel zatím nepodal požadavek na prodloužení termínu. Předpokládám ale, že se termín dokončení o nějaký měsíc posune. Záležet bude samozřejmě i na počasí,“ naznačil starosta.

Vedení obce ke zbudování kanalizace a výstavbě čistírny dohnaly vysoké pokuty za vypouštění odpadních vod. Ty se za poslední roky vyšplhaly k téměř třem milionům korun.