„Je to skvělý dárek, který město a tržnice dostane do začátku příštího roku k jejímu 125. výročí založení,“ raduje se pražský magistrát v tiskové zprávě. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) děkuje prostřednictvím facebookové stránky svému náměstkovi pro finance Pavlu Vyhnánkovi (Praha sobě) a všichni svorně se těší, že tržnice se změní na příjemné místo, kde budou Pražané i návštěvníci metropole trávit čas nákupy, gastronomií či kulturou.

„Veřejné domy, kterými byla tržnice 'proslulá', půjdou i se svojí klientelou pryč, a namísto toho se areál otevře veřejnosti. Rozeběhne se rekonstrukce jednotlivých hal a cílem bude vybudovat dlouhodobě funkční a ekonomicky udržitelný prostor, ve kterém bude radost trávit čas. 21. století tu může začít,“ uvedl koaliční subjekt Praha sobě na oficiální facebookové stránce.

Podle radního Vyhnánka nyní vrcholí práce na ověřovací studii městského Institutu plánovaní a rozvoje (IPR Praha), na níž se podílí také odborné poradenské firmy. „Od ní očekáváme, že nám ukáže, jak a které aktivity v areálu nakombinovat, aby se stal v dlouhodobé perspektivě funkčním a ekonomicky udržitelným prostorem, kam budou lidi rádi chodit. Studie doporučí také postup rekonstrukcí jednotlivých hal tak, aby se život v tržnici během nich nezastavil. Běží přípravné práce na zvelebení veřejných prostor a projekční práce pro rekonstrukce a obsazení prvních neobsazených budov,“ popsal budoucí vývoj Vyhnánek.

Primátor Hřib si myslí, že Praha by díky ukončeního soudního sporu mohla mít podobný prostor jako třeba Borough Market v Londýně. „To by bylo lepší než podivné provozovny plné kýčů a vizuálního smogu, co myslíte?“ táže se fanoušků na sociální síti. Někteří sdílí jeho radost a těší se na zvelebení Pražské tržnice v Holešovicích - navrhují třeba koncept podobný Mercado de La Boqueria v Barceloně.

Asijské bistro je lepší než trdelníky

Ale objevují se také obavy z toho, zda nezmizí například tržiště v jedné z hal s ovocem, zeleninou a dalšími produkty farmářů za přijatelné ceny. Jiní mají strach z návratu vietnamských stánků. Pro mnohé je zase asijské bistro lepší než trdelníky. Teď navíc v rámci stavebních úprav v holešovické tržnici většina restaurací a obchodů zavřela.

„Příběh Pražské tržnice je smutnou ukázkou úřadování někdejšího vedení metropole. V roce 1995 tehdejší politici areál pronajali na padesát let soukromé společnosti Delta Climatizer, která následně dlouhodobě porušovala smluvní podmínky. Společnost měla do areálu investovat, jenže neinvestovala a tržnici nerozvíjela způsobem, jak slíbila. Tehdejší politici se tak vzdali jakéhokoliv vlivu na podobu a budoucí vývoj tržnice. Postupně se areál proměnil v zanedbané místo, jehož symbolem se stal nezákonný prodej falšovaného zboží a prostituce. Soudy se neúspěšně táhly od roku 2012. Tímto vítězstvím se konečně otevře cesta k opravě a oživení Holešovické tržnice,“ popsal vlekoucí se kauzu po jednání soudu Vyhnánek.

K zhruba čtvrt miliardě korun se Praze uvolní zhruba 170 milionů ze soudní úschovy, kam platili další nájemci tržnice, kteří měli smlouvu s Delta Center a kterou soud prohlásil za neplatnou.

Idylický konec může však pro magistrát nabrat ještě trochu problematický vývoj. Pražská tržnice v Holešovicích totiž dosud nabízela v celém areálu různorodé služby, v hale číslo 18 byl největší erotický klub ve městě. Společnost E.R.O.C, která tamní Showpark provozuje, varovala před jeho koncem.

„Těch šest set žen, se kterými spolupracujeme, jen tak nezmizí z povrchu zemského. Budou se chtít někam přesunout, a protože jsou zákazníci zvyklí na adresu Holešovic, pravděpodobně si najdou privátní prostory v okolí Showparku,“ citoval server Aktuálně.cz jednatele Zbyňka Matelu, podle něhož loni podnik navštívilo 160 tisíc lidí.

„Nabídka kvalitní sexu“ se přesune

Na možná rizika, které nesouvisejí jen s pokračováním bytové krize a zvyšování nájmů, upozornil také Ivan Douda, diktolog a zakladatel nízkoprahového centra Drop In. „Jestli se moralizuje, že stát a město nemá dělat pasáka… Protože město i stát by naopak v oblasti sexuálního byznysu zkušeného, moudrého a racionálního pastýře, nikoliv pasáka, dělat měly, aby těch negativních dopadů bylo co nejméně,“ řekl Douda. Po přesunu prostitutek na ulici a do privátů totiž podle Doudy roste počet nákaz virem HIV, mimo nevěstnice hrozí i více násilí či drog.

Matela nazývá ženy, které v Showparku pracují, jako „výkonné umělkyně“. Jenže radní Vyhnánek tvrdí, že hlavní město prostě nemůže podepsat nájemní smlouvu s provozovatelem nevěstnice, i když možné problémy podle Aktuálně.cz nechce městská rada zlehčovat a v rámci možností je hodlá řešit. „Nabídka kvalitní sexu“ se každopádně přesune z Holešovic jinam.