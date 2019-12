Jedno z nich získá hrabě Hugo Mensdorff-Pouilly. „Jako poslední z francouzského rodu se před devadesáti lety narodil přímo na boskovickém zámku. Za totality byl perzekuován,“ uvedl mluvčí města Jaroslav Parma.

Mennsdorff po nástupu komunismu neemigroval a živil se například jako řidič nebo skladník. Po listopadu 1989 žil v letech 1990 až 1994 v Paříži, kde byl zástupcem konzula na československé a později české ambasádě. Pak působil na pražském velvyslanectví Suverénního řádu maltézských rytířů. V současnosti je členem správní rady rodinné firmy MP Holding, která spravuje majetek rodu. Žije střídavě v Praze a v Boskovicích na zámku. „Vše zlé jsem přežil ve zdraví a myslím, že jsem měl krásný život,“ řekl Deníku Rovnost nedávno po oslavě devadesátých narozenin hrabě.

Aktivity kolem jeruzalemské synagogy

Druhé čestné občanství město udělí Evě Morrisové. Narodila se 17. listopadu 1928. Je dcerou posledního boskovického rabína Isidora Reicha. „Díky otci se jí a její rodině podařilo 15. března 1939 opustit Československo. Nejprve odjeli do Maďarska a poté do Anglie. Při počátcích založení státu Izrael v roce 1958 se paní Morrisová s rodinou přestěhovala do Izraele. Jak její otec, tak celá rodina vyvíjeli řadu společenských aktivit kolem synagogy v Talbieh v Jeruzalémě,“ uvedla pracovnice Muzea regionu Boskovicka Dagmar Hamalová.

Eva Morrisová je analytickou psycholožkou, členkou International Association for Analytical Psychology, má titul BA (hons) v oboru sociální práce Kolumbijské Univerzity. Učila na škole sociálních prací hebrejské univerzity Paula Baerwalda. Poprvé se vrátila do Boskovic v roce 1988. „Dlouhodobě usiluje o navazování kontaktů mezi občany města Boskovice a židovskými pamětníky, kteří byli nuceni v důsledku válečných událostí opustit své domovy,“ dodala Hamalová.



Naposledy udělili Boskovičtí čestné občanství města v roce 2000. Dostal je bývalý sportovec a profesor na tamním gymnáziu Martin Strnad a také duchovní Alois Krchňák.