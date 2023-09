Ostrava má další chloubu - největší sportoviště tohoto typu ve střední Evropě. Řeč je o sportovním centru Hangar, které se 8. září otevřelo veřejnosti. Zaměřeno je na bouldering, tedy jednu ze zábavnějších způsobů lezení, které v Česku proslavil lezec Adam Ondra, pod jehož záštitou centrum vzniklo.

Otevření nového lezeckého centra HANGAR, 8. září 2023, Ostrava-Poruba | Video: Deník/Kateřina Součková

Po Brnu se už i Ostrava může pyšnit lezeckým centrem Hangar. Sportoviště, kde jde hlavně o bouldering, což je druh lezení provozovaný bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí. Návštěvníci zde mají k dispozici přes 1300 metrů čtverečních lezeckých ploch.

„Součástí centra je i dětský pohybový park, fyzioterapie, posilovna, bistro s kavárnou a outdoorový obchod. Na své si tady přijdou tedy jak děti, tak i dospělí,“ popsal šéf Hangaru Tomáš Labounek.

Slavnostního otevření se mohli účastnit všichni, kteří si dopředu zakoupili vstupenku. Po desáté hodině se tak centrum začalo během dopoledne hned plnit lezeckými nadšenci.

„Přišli jsme se tady podívat spolu se dvěmi kamarády. Je to tady moc fajn, bouldery jsou parádní a můžeme si vyzkoušet řadu úchytů. Navíc jsou tady všichni moc příjemní,“ uvedl student Mikuláš Ondris, který se boulderingu věnuje už přes rok.

Od začátečníků po profesionály

Centrum je otevřeno i úplným začátečníkům, kteří s lezením nemají žádné zkušenosti. „Nemusí se tady bát ani úplný začátečník. Přáli bychom si, aby bouldering a lezectví bylo dostupné pro každého. Jsou tady lezecké profili v kategorii od 5A, tedy jednoduché cestičky až po 8A, kterými se zabývají profesionálové, jako třeba právě Adam Ondra,“ vysvětlil Labounek.

Otevření nového lezeckého centra HANGAR, 8. září 2023, Ostrava-PorubaZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Úspěšný lezec Adam Ondra není jen mediální tváří, ale i partnerem projektu. „Adam se tady bude pohybovat během otevíracího odpoledne, kdy ho budou moci návštěvníci vidět i v akci. Máme tady čtyři profesionální lezce, kteří si postaví lezeckou cestu a navzájem ji budou přelézat. Motivace závodníka je to, že ji postaví tak náročnou, aby ji ten další nepřelezl. Jde především o exhibici. Po večerním programu pak bude k dispozici i autogramiáda,“ řekl šéf Hangaru.

Ondru tady budou moci návštěvníci potkat i nárazově při běžném provozu. Lezec se bude v následujících měsících připravovat na olympiádu v Paříži a lezecké profily, které Hangar nabízí jsou pro trénink ideální.

Otevřeno 364 dní v roce

Hangar bude veřejnosti otevřen každý den v roce, kromě Štědrého dne. „Na svátky a víkendy tady nehrajeme,“ sdělil Labounek. Otevřeno bude vždy od devíti do desíti hodin do večera s tím, že v budoucnu by se otevírací doba mohla posunout o dvě hodiny dříve - tedy na sedmou hodinu ranní. K dispozici by tak mohla být i lidem, kteří by chtěli lézt i před prací či školou.

Otevření nového lezeckého centra HANGAR, 8. září 2023, Ostrava-PorubaZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Návštěvníci se mohou účastnit i kurzů, které Hangar provozuje. Kdo si bude chtít jen vyzkoušet lezení, může využít jednorázový vstup, který pro dospělého činí 230 korun (ve všední dny do 15:00 pouze 185 korun). K dispozici jsou zde ale i permanentky nebo dlouhodobé členství.