Černucí na Kladensku se v pátek přehnala bouřka provázená obrovskými kroupami. Intenzivní krupobití poničilo vše, co mu stálo v cestě. Místní tak mají potlučená auta, plastové okapy i úrodu.

„Vyšel jsem mezi dveře a strhla se obrovská smršť, chtěl jsem jít přeparkovat naše auta, ale asi bych se nevrátil bez úrazu, tak jsme s manželkou jen stáli bezradně mezi dveřmi a čekali, až to přejde,“ popsal Deníku jeden z obyvatel Černuce Jaroslav Hloušek.

Podle jeho slov pohroma trvala asi pět minut a jejich rodině pomlátila čtyři auta. „Když to přešlo, šli jsme sčítat škody. Na autech máme důlky, rozbité čelní sklo a i v sousední ulici tři auta, co stála venku, dostala pořádný zásah. I soused mi hlásí, že mu to rozmlátilo plastové okapy. Kroupy lítaly velkou rychlostí a nedalo se mezi nimi ani proběhnout,“ dodal muž.

Lidé v Černuci sčítali škody ještě kolem osmé večer. Jak potvrdil další obyvatel obce Tomáš Vejřík, vše se odehrálo velice rychle.

„Skutečně byly kroupy velké jako pingpongové míčky. Mám měsíc nové služební auto a potlučené je asi na patnácti místech. Mým rodičům to také rozbilo plastové okapy. Takhle velké kroupy jsem ještě neviděl. U nás tu hospodaří i zemědělci jako například pan Tymich, takže ti budou mít asi taky škody na úrodě,“ uzavřel.