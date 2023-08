Karlovarským krajem se odpoledne po 16:00 přehnaly bouřky. Místy pršelo i velmi intenzivně, ale po krátký čas. Hasiči kvůli následkům silného deště vyjížděli k popadaným stromům i zaplaveným ulicím, a to i v centru Karlových Varů. ČTK o tom informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Bouře postupují pomalu k severu, podle předpovědi by v kraji mohly být i večer.

Následky úterní bouřky v Karlových Varech. | Video: Petra Klabouchová

„Aktuálně zasahujeme u 18 událostí. Jedná se o popadané stromy a zatopené prostory. Nejvíc práce je v Karlových Varech. Zatopená je část města Stará louka, Nová louka, Divadelní náměstí. Další události jsou hlášené na tísňovou linku, vše stejného charakteru,“ popsal aktuální situaci.

V souvislosti s aktuální průtrží mračen se v Údolí u Lokte sesunula zemina a kamení na silnici. Problémy mají i auta v Sokolově, kde voda zaplavila silnici u objektů České spořitelny a Komerční banky. Kanály ale nestíhají odvod vody i na mnoha dalších místech. Podle meteorologického serveru In-pocasi.cz se na stanici v Sokolově úhrn srážek blíží 50 milimetrům, tedy 50 litrům vody na metr čtvereční.

Podle informace meteorologů se hlavně na Sokolovsku a Karlovarsku vyskytly silné bouřky s intenzivními srážkami, mohou se podle nich objevit i kroupy o průměru tří centimetrů. Bouře postupují velmi pomalu k severu. V jejich okolí se mohou tvořit nová jádra, takže může místy napršet až 50 milimetrů srážek.

Podle předpovědi by se bouřky mohly objevit v Karlovarském kraji i večer. I ve středu meteorologové očekávají přeháňky i bouřky.

Poškozená dlažba

Nedávno rekonstruovaná Moravská ulice v Karlových Varech přišla při dnešních přívalových deštích o část dlažby. Ulice v historickém centru, která je v prudkém svahu, nevydržela nápor a voda dlažbu, která byla uložena jen do štěrkového podloží, vyplavila. Ulice tak bude na nějakou dobu uzavřena. Město chce vyvolat jednání s památkáři, kteří v této části města požadují tradiční způsob uložení dlažby, řekl večer ČTK karlovarský radní Petr Bursík (ODS), který měl před třemi lety rekonstrukci ulice jako tehdejší náměstek primátorky na starosti.

„Před chvílí jsme si to ve vedení města přeposílali, jak to na Moravské vypadá. Tam bude nutná celková rekonstrukce, vyplavené nejsou jen dlažební kostky, ale poškozené je i podloží. Prostě není možné na svahu, který má (sklon) 17 procent, dávat dlažbu jen do štěrku,“ řekl ČTK Bursík.

V Moravské ulici vznikaly škody už dříve při silných deštích, kdy tekoucí voda vyplavovala pískové mezery mezi dlažebními kostkami. Při rekonstrukci, která stála zhruba 40 milionů korun a uskutečnila se hlavně v roce 2020, se město snažilo na jednu stranu vyhovět požadavkům památkářů na co nejvíce autentickou dlažbu, ale zároveň zajistit dlažbu před silnými dešti. Podle Bursíka se ale beze změny technologie pokládky dlažby podobná situace, jako nastala dnes, bude opakovat stále donekonečna.

