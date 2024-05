V Česku udeřily bouřky. Déšť způsobil komplikace na jihu Čech, bouří i na Moravě

Českem postupují silné bouřky s přívalovým deštěm. Komplikace působí i silný vítr a kroupy. Odpoledne měli hasiči plné ruce práce například v Českých Budějovicích. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci zejména pro větší část republiky. Bouřky postupují od jižních Čech přes Vysočinu směrem na Moravu a do Slezka, zasáhnout by mohly i část Plzeňského, Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Bouřka nad Českými Budějovicemi. | Foto: Deník/Edwin Otta