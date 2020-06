Hasiči vyjížděli i do žďárské městské části Klafar. „V nových bytovkách byly vyplavené garáže,“ informoval Partl.

Ani ve chvíli, kdy už byla voda ze sklepů a z dalších míst odčerpána, nesložili hasiči ruce do klína. „Už je po zásazích, teď ale jezdíme kontrolovat, jestli se situace v jednotlivých lokalitách nezhoršuje. Čekáme, jestli nepřijde další vlna,“ poznamenal Jaromír Pospíchal z Krizového řízení Žďáru nad Sázavou, který kontroly spolu s hasiči prováděl.

Velké napětí zažívali také lidé v Počítkách. Přívalový déšť přinesl do vsi vodu a bahno ze sousedních luk a polí. „Počítky jsou v dolíku, tak nás vyplavila voda z okolních kopců,“ řekl místostarosta Počítek František Šustr.

U Sáblíkové rozbagrovali zahradu

Nejhorší situace byla v lokalitě zvané Výpustek, kde má postaveno i česká rychlobruslařská jednička Martina Sáblíková. „Tam to vyplavilo několik domů. Muselo přijet několik zásahových jednotek,“ popsala starostka Počítek Marcela Slámová.

„U Martiny Sáblíkové se musela rozbagrovat celá zahrada, aby voda mohla odtéct. Vytopená určitě není, i když voda se částečně do objektu dostala. Nejhůř to odnesla zahrada. A postihlo to ještě pár dalších domů, kde hasiči čerpali vodu ze sklepů,“ řekl místostarosta.

Aby se voda dále nerozlévala, musela být odstraněna i lávka pro pěší u hlavní silnice.

Počítky už jsou uklizené. S úklidem pomáhali dobrovolní hasiči, lidé z obce i fotbalisté. „Chceme všem moc poděkovat. Přijeli i fotbalisté ze Žďáru, co hrají za náš místní spolek,“ nechal se slyšet Šustr.

„Pomáhali i u Martiny Sáblíkové, takže škody byly brzy napraveny,“ doplnila Slámová.