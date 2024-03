Lidé ve Věřňovicích a Dolní Lutyni se bouří proti plánované výstavbě gigafactory. Setkání s představiteli státu a kraje odhalují hluboký rozkol mezi plány na ekonomický rozvoj a ochranou místní přírody se zachováním kvality života.

Dolní Lutyně, setkání s lidmi na téma gigafactory. 25.3.2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Termíny, fakta, stav příprav a připomínky. To byla hlavní témata pondělního setkání obyvatel Dolní Lutyně a Věřňovic se zástupci státu a kraje. Ti přišli poprvé veřejně prezentovat plán na vybudování průmyslového parku na pozemcích mezi dolnolutyňskou částí Nerad a Věřňovicemi. Zájem o tento prostor o rozloze 280 hektarů má údajně soukromý investor, který by tam chtěl postavit továrnu na výrobu baterií do elektroaut.

Čtveřici zástupců CzechInvestu, ministerstva průmyslu a obchodu, agentury Moravskoslezské investice a development (MSID) a Moravskoslezského kraje v sále tamního kulturního domu „vítali“ místní vlaječkami s nápisy I love Věřňovice a NE! Gigafactory.

Z Věřňovic zní: NE gigafactory!

Řečníci lidem nejprve vysvětlovali a poté odolávali desítkám jejich dotazů zhruba dvou stovek přítomných. Dle reakcí lidí v sále však jejich odpovědi uspokojily jen málokoho.

Rakušan v Havířově zakončil Debaty bez cenzury, Nerudová a Farský na něj navážou

Přestože zástupci státních i krajských institucí opakovaně zdůrazňovali, že vše je teprve na začátku, bude probíhat průzkum území. Mezi lidi přijeli s informacemi, ale řada přítomných dávala hlasitě najevo, že je vše jasné a předem domluvené. Lidem hodně vadí také to, že se nedozvědí jméno investora, který má o toto území zájem.

„Žádného dobrého souseda nechceme!“ vzkázali Dolnolutyňští čtveřici řečníků, kteří jim přišli představit projekt gigafactory, jež by měla vzniknout ve čtyřech fázích v průběhu nejbližších 15 let. Reagovali tak na slogan z nedalekých Nošovic, kde automobilka Hyundai hlásá, že „je Nošovickým dobrým sousedem.“ Z řad přítomných v sále zazněla také informace, že Moravskoslezský kraj je rekordmanem v zabírání zemědělské půdy a lesů.

Brownfield nevyhovoval

Místním vadí, že stát plánuje zabrat a nechat zastavět poslední kus přírody a ohrozit chráněné území, včetně řeky. „My jsme investorovi nabízeli brownfield na Barboře u Karviné, ale chtěl Věřňovice. Vyhovuje mu poloha tohoto místa z hlediska logistiky, blízkost dálnice i železnice,“ řekl Petr Oczko z ministerstva průmyslu a obchodu.

Ostudy Karviné, 6. díl. Zanedbaný dům Na Vyhlídce hyzdí okolí gymnázia

Zástupce CzechInvestu David Petr několikrát připomněl, že veškerá jednání jsou teprve na začátku. „Kraj umožnil zahájení průzkumu území z hlediska ekologického a biologického. Můžeme tak zadat zpracovat matematický model záplavového území a protipovodňová opatření, dále nechat zhotovit dopadovou studii zaměřenou na kapacity občanské vybavenosti, bydlení a zaměstnanosti,“ řekl Petr.

Zdůraznil, že setkání s obyvateli Dolní Lutyně má být o tom, aby se otevřeně mluvilo o všem pozitivním i negativním, co by případná stavba gigafactory lidem v obci přinesla.

Investor bych chtěl vyrábět do 4 let

Novou informací pro všechny v sále byl termín, kdy by chtěl investor, v případě že gigafactory v tomto místě postaví, začít vyrábět. A to v roce 2028.

Politika a napětí v Doubravě. Rodiče a učitelé jsou proti výměně ředitelů škol

„Do konce roku 2024 se předpokládá dokončení a vyhodnocení všech jmenovaných průzkumů. A pokud vše vyjde, hrubé terénní úpravy by mohly začít na přelomu let 2025 a 2026,“ řekl zástupce CzechInvestu.

Zmínil také, že pokud by na katastru obce fungoval takovýto průmyslový park, pro obec by to znamenalo až 100 milionů korun jako příjmy obce na dani z nemovitosti.

Podle průzkumu lidé strategického investora vítají

Náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková přiznala, že chápe, že takovýto průmyslový park je přínosem pro lidi, kteří bydlí dále od Lutyně. Sama si prý odpor proti takovému projektu pamatuje z doby, kdy se připravovala stavba zóny v Nošovicích.

Podle průzkumu, který pro Moravskoslezský kraj a rozvojovou agenturu MSID realizoval analytický ústav STEM v únoru letošního roku, dvoutřetinová většina obyvatel v produktivním věku žijící v okresech Ostrava a Karviná souhlasí se stavbou objektu pro nového velkého zaměstnavatele na dosud nezastavěné zelené ploše. Častěji tento názor údajně zastávají obyvatelé Karvinska, kteří jsou v porovnání s Ostravany méně spokojení s nabídkou práce v Moravskoslezském kraji.

Petřvald čeká na supermarkety. Zástupci Lidlu i Billy zatím mlčí

Podle hejtmana i lidí z CzechInvestu je v Česku nedostatek velkých prostor, které by stát mohl nabídnout velkým investorům. Podle zástupců kraje i ministerstva průmyslu a obchodu je plocha v Dolní Lutyni svou rozlohou nejvhodnější v České republice.