Díky Reservaticu a jeho mobilní a webové aplikaci už několik let pacienti neztrácí svůj čas zbytečným sezením v čekárnách mnoha českých nemocnic, spádových lékařů, laboratoří, městských a krajských úřadů, ale také při objednání se na STK, do kurzů atd. Stávající uživatelé pak mohou použít Reservatic pro řešení současné situace okamžitě a dle vlastních potřeb.

V době nouzového stavu doporučovaný omezený kontakt mezi pacientem a lékařem nebo hygienickou stanicí pomocí telefonu nebo video-hovoru může být v některých vážných případech nedostačující. Pokud nastane nutnost osobního kontaktu, pak je vhodné si dopředu zajistit čas schůzky on-line, aby v případě potřeby bylo možno čas pružně měnit. To vše Reservatic umožňuje. Rezervace termínů a jejich následné změny provedené on-line již tak unavené zdravotníky nezatěžují.

Instalace rezervačního cloudového systému Reservatic je jednoduchá a rychlá. Nepotřebuje zaškolení ani nákup nových programů či počítačů. Rezervace si pro své potřeby snadno nastavíte sami. Pokud dojde ke zdržení, systém jednoduchým způsobem umožňuje dát pacientům vědět, že se čas schůzky posouvá. A to pomocí notifikací přicházejících do chytrých telefonů, do e-mailu a seniorům pomocí SMS. To brání nežádoucí kumulaci lidí a odstraní tak nebezpečné čekání ve frontách.

Reservatic si mohou poskytovatelé a zájemci stáhnout a nastavit zdarma na: www.reservatic.com, mobilní aplikaci na GooglePlay nebo AppStore.