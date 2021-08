Exkluzivní návštěva: Odhalte s námi tajemství zrání výtečných sýrů z Moravy

Pojďte s námi do královstí sýrů jedné z nejstarších italských firem Brazzale, která vlastní sedm výrobních závodů po celém světě, a to včetně sýrárny Litovel v Olomouckém kraji. Fotograf Deníku Lukáš Kaboň navštívil v současné době největší a nejmodernější robotizovaný sklad na světě, který italská společnost vybudovala právě pro český sýr Gran Moravia. Nachází se na úpatí Benátských Alp. Současně se můžete podívat také do původních tradičních skladů a jak vypadá následné zpracovávání obřích sýrových "bochníků", než se dostanou ke konečnému spotřebiteli.

Italský sklad sýru Gran Moravia. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Rodina Brazzale působí ve světě mléka již od roku 1784 a vlastní nejstarší italskou rodinnou firmu v sýrařsko-mlékárenském sektoru. Je aktivní bez přerušení již po osm generací. Majitel společnosti Roberto Brazzale v tradičním skladu sýrů společnosti Gran Moravia, srpen 2021 v Bevadoro, Itálie.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Skupina Brazzale se může pochlubit sedmi výrobními závody po celém světě - v Itálii, České republice, Brazílii a Číně, zaměstnává celkem přes 800 lidí. Celkový obrat činil v roce 2020 zhruba 205 milionů eur, více než jedna třetina výrobků je vyvážena z Itálie do celého světa. Zrání sýrů vyrobených v Česku Sýr Gran Moravia vyráběný v Litovli bude zrát v největším a nejinovativnějším robotizovaném skladu na světě. Zařízení vybudovala skupina Brazzale na ideálním místě co do podnebí a čistoty vzduchu, na úpatí Benátských Alp, v nadmořské výšce 300 metrů. Díky fotovoltaickým panelům bude zcela soběstačný, sklad se rozkládá na 8 000 m² zastřešené plochy, s kapacitou 250 000 bochníků sýru plně řízených pomocí umělé inteligence. Netradiční dobrota. Sýrový koláč s fíky chutná ještě za tepla Přečíst článek › Ve skladu Sant'Agata bude uskladněno více než čtyři procenta celkové roční produkce českého mléka zpracovaného na ceněný sýr prodávaný v Itálii i po celém světě. Sýr Gran Moravia sám realizuje více než 15 procent z celkového českého vývozu sýrů, který se v roce 2020 rovnal 63 000 tunám. Nejvyvinutější zařízení na zrání sýrů grana je plně robotizované a vybavené těmi nejrafinovanějšími řešeními umělé inteligence pro úplnou kontrolu podmínek každé jednotlivé operace. Disponuje systémem kyvadlových vozítek a antropomorfních robotů, úplné energetické soběstačnosti je dosaženo díky fotovoltaickým panelům umístěným na střeše skladu, v jakémsi „perpetuum mobile". Revoluční zařízení Revoluce tohoto zařízení je dvojí a radikální: na jedné straně je dosaženo eliminace tár tvořených chodbami, které ve skladech předchozí generace představují asi 50 procent celého skladu. Takto je umožněna maximální stabilizace teploty a vlhkosti, což přináší benefit v podobě přirozeného a komplexního procesu zrání a s výrazným snížením spotřeby energie a zastavěných ploch. Na straně druhé pak tím, že jsou všechny operace naskladnění, vyskladnění, čištění a otáčení svěřeny vozítkům a antropomorfním robotům a jsou kontrolované centrálním informačním systémem. Díky až mravenčí přesnosti je garantováno optimální zrání. Legendární sýr Roquefort: dokázal léčit gangrénu ještě před penicilinem Přečíst článek › „Sýr grana se během zrání výrazně mění díky řadě chemicko-fyzikálních, biochemických a biologických procesů, ke kterým uvnitř sýra přirozeně dochází. Až na konci vhodného zrání můžeme rozpoznat jeho nezaměnitelné vlastnosti. Naším úkolem je skladovat sýr v ideálních podmínkách tak, aby tyto procesy probíhaly harmonicky: teplota 16 až 18 °C, relativní vlhkost 75 až 85 procent, konstantní výměna venkovního čistého vzduchu bez náhlých změn nebo průvanu, dřevěné police. Současně musíme provádět pravidelné otáčení a čištění sýrů a polic, abychom zaručili, že každá strana sýru bude mít stejné podmínky," vysvětluje prezident skupiny Roberto Brazzale. Antropomorfní roboti „Toto provádějí antropomorfní roboti řízení centrálním informačním systémem, který zaznamenává operace a zadává úkoly, a je napojen přímo na centrální správu. Ve skladu Sant´Agata je pro každou z těchto funkcí koncentrován stav techniky dovedený na takový stupeň přesnosti, který je v tradičních skladech, které jsme doposud používali, nemyslitelný. Zároveň dochází k obrovské úspoře: půdy, staveb, energie, přepravy a monotónní a těžké lidské práce," dodává Roberto Brazzale. Robotizovaný sklad sklad sýrů společnosti Gran Moravia, 12. srpna 2021 v Cogollo del Cengio v provincii Vicenza, Benátsko, Itálie.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Stavba, kde bude umístěno až 250 tisíc bochníků sýru grana, se skládá ze dvou částí: klimatizovaného skladu o objemu cca 50 tisíc m³ a pavilonu, kde je umístěna robotika rozdělená na dvě jednotky: jedna pro naskladňování a vyskladňování a druhá pro otáčení a kartáčování bochníků sýru. Sklad je vybaven regálovými systémy o čtyřech patrech, ve kterých je umístěno na osm tisíc ocelových regálů Každý na 32 bochníků sýru umístěných na osmi policích ze smrkového dřeva, které pochází výhradně z certifikovaných udržitelných lesů. V sídle společnosti Brazzale, je také i balírna sýru Gran Moravia, 13. srpna 2021 v Zanè v provincii Vicenza, Benátsko, Itálie.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Sklad je celý vybudován z lehké, recyklované oceli s vysokou odolností, jediné opotřebovatelné části jsou spoje a elektronické komponenty. Díky prosklené části budou návštěvníci moci vidět všechny fáze zrání i to, co se odehrává ve skrytých útrobách skladu, a budou moci obdivovat jednotlivá vozítka, jak cestují uvnitř tohoto obřího úlu. Příště se můžete těšit na fotografie z balírny sýrů.

Všechny výrobky sýrárny Litovel jsou vyráběny z mléka z ekoudržitelného dodavatelského řetězce, který v roce 2011 získal certifikaci dohledatelnosti podle norem UNI EN ISO 22005:2008.



V České republice skupina Brazzale vytvořila vlastní řetězec obchodů se značkou La Formaggeria Gran Moravia, který má dnes 23 prodejen, více než 140 prodavačů, přes 1 500 000 zákazníků ročně.