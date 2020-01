O tom, zda je koupě kulturáku ve hře, budou jednat břeclavští zastupitelé. „Kulturní stánek ve městě dlouhodobě chybí. Nabídku na odkup stávajícího domu jsme dostali, v současné době se jí zabýváme, ale protože se jedná o velkou investici, chceme, aby se tím zabývalo celé zastupitelstvo,“ potvrdil místostarosta města Richard Zemánek.

Ve středu se dokonce uskutečnil pro všechny zastupitele workshop. Hlavním tématem byl právě možný odkup. „Pokud by se koupě neuskutečnila, chtěli bychom začít projektovat víceúčelový sál v místech bývalého cukrovaru,“ nastínil plány Zemánek.

Kulturní dům Delta

- Jde o třípodlažní, místní čtyřpodlažní budovu.

- Zkolaudovaný byl v roce 1982. Delta nyní slouží k pořádání kulturních akcí, jako zázemí pro restauraci či administrativní prostory. Nachází se zde diskotéka, bar, sklady nebo bowlingová dráha.

- Poprvé jej majitelé oficiálně nabídli k prodeji před deseti lety. Břeclavské zastupitelstvo tehdy dokonce schválilo záměr kulturní dům koupit.

Město Břeclav dostalo údajně nabídku na odkup budovy mezi prvními. „Šlo o nabídku zvýhodněnou. Za jakou cenu je kulturní dům Delta k prodeji, však majitelé zveřejnit odmítli. Dozvědí se ji pouze zájemci při prohlídce objektu,“ uvedla realitní makléřka Lenka Julínková ze společnosti Dům realit, která prodej zaštiťuje.

Zájemců o koupi již makléřka provedla útrobami kulturního domu několik. „Sami jsme zvědaví, jak prodej dopadne. Momentálně s některými zájemci vyjednáváme,“ naznačila Julínková.

Zmínila také, že plány s kulturním domem měli zájemci různé. „Od obrovských projektů až po střídmější s cílem zachovat v centru města kulturu,“ prozradila Julínková.

S tím, že by město mělo kulturní dům Delta koupit, jen částečně souhlasí také Břeclavanka Jana Koldová. „Jak říká šlechtic František Kinský – koupit zámek, to je ekonomická sebevražda. No a zámek už město přece má… Na druhou stranu jsem ale pro to, aby měla Břeclav pro všechny městské části společný kulturní stánek. Kdyby si dokázala zajistit takový provoz, který by vydělával, tak proč ne?“ zamyslela se Koldová.

Každá z břeclavských městských částí má své prostory, které využívá pro pořádání kulturních akcí. Jde o kulturní domy v Poštorné a Staré Břeclavi a sokolovnu v Charvátské Nové Vsi.