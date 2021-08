O jeho zbudování usiluje vedení tamního klubu Sportcomplex Cycling Club Břeclav. Důvod? Absence velodromu světové úrovně v České republice. „Kvalitní moderní velodrom potřebují cyklisté v celé zemi. Faktem je, že nemáme sportoviště, které by se mohlo rovnat těm za hranicemi. Za čtyřicet let se u nás žádný velodrom nepostavil. Naši cyklisté mají k dispozici velodromy pouze betonové. Na těch sice mohou trénovat sílu, ovšem ne rychlost. A právě rychlost našim sportovcům chybí. I proto zaostáváme za celým světem,“ zdůvodnil prezident klubu Petr Beneš.

„Teď vidíme, že nám ujíždí svět, na olympiádě v Tokiu máme jednoho závodníka. Nový velodrom je nutnost. Jinak se nepohneme z místa a dráhová cyklistika u nás zanikne. Přitom když se podíváme na závodníky, kteří vyhrávají Giro d'Italia nebo Tour de France, zpravidla začínali všichni právě na velodromech.“



„Proč chceme postavit velodrom v Břeclavi a proč zrovna teď? Chceme vrátit společnosti dluh, který vůči ní máme. Když jsme my byli malí, trenéři se o nás starali, vozili nás na tréninky a dělali pro nás, co mohli. Chtěli z nás mít skvělé cyklisty. A totéž chceme teď zase nabídnout našim svěřencům my.“



Petr Beneš - prezident klubu Sportcomplex Cycling Club Břeclav

Břeclavští již mají i místo. Velodrom o velikosti zhruba jednoho fotbalového hřiště by se měl stát součástí chystané revitalizace sportovního areálu u Základní školy Valtická. Pozemek dalo cyklistům k dispozici vedení města. „Areál jsme rozdělili na půl. Město obnoví hřiště za školou a druhá polovina připadne cyklistům. Dokonce jsme už podepsali memorandum o pronájmu. Dohodli jsme se však, že peníze na velodrom si budou muset cyklisté sehnat sami,“ prozradil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Na projektovou dokumentaci musejí sportovci sehnat tři miliony. Dva získají od sponzorů a investorů. Kvůli poslednímu milionu pak zřídili transparentní účet, na kterém nyní leží již více jak sto deset tisíc korun. „Rádi bychom požádali o dotaci na výstavbu Národní sportovní agenturu. Na zbytku peněz bychom se pak domluvili se soukromým investorem. Náš velodrom by tedy fungoval podobně jako například The Lexus Velodrome ve Spojených státech amerických. Byl by v soukromých rukách a fungoval jako takové fitness centrum, tedy velofitness. Zajezdit by si sem tedy nechodili jen členové klubu, ale také veřejnost či školy. Naše představa je taková, že by se zde mohly konat kupříkladu i teambuildingy,“ naznačil Beneš.

Součástí areálu velodromu by nebyl jen zastřešený cyklistický ovál a přilehlé parkoviště. Autoři myšlenky počítají kupříkladu také s ubytováním. Mělo by se zde nacházet asi patnáct dvoulůžkových pokojů. Chybět nebude ani cykloobchod, zázemí pro cyklistický klub včetně prostor pro servis kol, úložných prostor, místa pro přípravu, posilovny či místnosti pro nápravná cvičení a strečink. Samozřejmostí jsou sprchy a sociální zařízení.

Unikátní dráha

Naprostým světovým unikátem pak má být dvě stě metrů dlouhá dráha z tvrzeného hliníku z dílny bývalého reprezentanta v cyklistice a rychlobruslení Petra Junka. Tvůrce, který žije v Kanadě, patří k nejuznávanějším stavitelům, na jehož drahách zajíždějí cyklisté světové rekordy. „Taková hala nikde na světě zatím nestojí. Životnost velodromu, který by díky použitým materiálům měl patřit mezi nejrychlejší světové dráhy, se uvádí asi padesát let. Dá se tedy říci, že dvě generace cyklistů by na ní odjezdily, aniž by ji vůbec bylo nutné jakkoli opravovat,“ vyzdvihl šéf klubu s tím, že kapacita velodromu má být okolo dvou až tří stovek diváků.

Nejen břeclavští, ale i jiní čeští dráhoví cyklisté, nyní vyrážejí rychlost trénovat na dřevěný ovál buď do Rakouska, nebo až do Bulharska. „Ovšem s Vídní, které je jediný dřevěný velodrom v Rakousku, to teď moc dobře nevypadá. Sportoviště jde totiž tento týden k zemi a místo něj má vyrůst nové a modernější. S juniory jsme proto jezdili do Bulharska, což ale není dlouhodobě ideální řešení,“ poukázal Beneš.

- Chystaný velodrom má tvořit unikátní ovál z tvrzeného hliníku o délce dvou set metrů se sklonem pětačtyřiceti stupňů v zatáčkách.

- Náklady na výstavbu se blíží ke stovce milionů korun.

- Nadšenci z klubu Sportcomplex Cycling Club Břeclav zřídili na podporu projektu transparentní účet. Jeho číslo je 6087823399 / 0800, IBAN pak CZ45 0800 0000 0060 8782 3399.

- Přestože má klub širokou základnu asi stovky cyklistů, z toho dvaapadesát dětí a juniorů, počítá s tím, že velodrom by využívala také široká veřejnost. Plánovaná je výuka pro školy, kurzy pro muže, ženy či smíšené skupiny. Ovál by mohli využívat i jiní sportovci kupříkladu v rámci letní či zimní přípravy.

- Myšlenka na výstavbu velodromu v Břeclavi není novou. Uvažovalo se o ní již v sedmdesátých letech minulého století. Tehdy měl stát velodrom v místech nynějšího Penny Marketu nedaleko břeclavského zámku. Přednost však dostala dostavba zimního stadionu.

- Nový velodrom za šest set milionů korun má vyrůst také v Brně. A to nedaleko řeky Svratky v Komárově.

Další možností je pak trénovat na silnici. „To je ovšem z hlediska bezpečnosti naprosto šílené. Nezbývá nám, než hledat cyklistickou stezku nebo třeba vjezd do areálu nějakého družstva, kde chlapi končí ve čtyři a vy můžete od pěti na dvou až čtyř set metrovém úseku nacvičovat pevné a letmé starty,“ přiblížil šéf břeclavských dráhových cyklistů.

Výstavbě velodromu fandí i starosta Pěček. „Břeclav je moravskou Šanghají. Vzešli odsud skvělí cyklisté jako Milan Puzrla, Ivan Kučírek, František Kališ či Jiří Bartolšic. Jsem proto toho názoru, že takový dobrý nápad je třeba podpořit,“ sdělil.

Výstavbu velodromu si břeclavští dráhoví cyklisté stanovili jako svůj nejvyšší cíl. „Hrozně se na to těšíme. Sledujeme i s dětmi olympiádu a vidíme, že bez velodromu nemáme vzhledem ke konkurenci šanci na posun. Pro mě jako pro trenéra, který denně s dětmi vjíždí do provozu, by bylo k nezaplacení, kdybych je mohl schovat pod krytou dráhu. Pokud chceme jít výkonnostně výš, jezdit lepší časy, pak do toho musíme jít. Když velodrom nepostavil nikdo půl století před námi, musíme ho postavit my. A kde jinde, než v moravské Šanghaji. Cyklistika tady má obrovskou tradici. A my bychom na slavnou minulost velice rádi navázali. Máme šikovné děti. To nám dává energii,“ vyznal se hlavní trenér klubu Petr Herman.

Nadšení dráhových cyklistů podporují i další sportovci a příznivci. Kupříkladu Lenka Černá. „Za dva roky oslavím čtyřicítku. A hrozně ráda bych ji slavila právě projížďkou po novém oválu!“ usmívala se.