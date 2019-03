Před 80 lety vtrhla do Československa německá vojska a začala okupace. Do vnitrozemí jela armáda přes Šluknovsko a dále pokračovala na Mělník.

Dnes je to přesně 80 let, kdy přes Děčínsko projelo několik velkých německých kolon. Mířily do vnitrozemí, aby zničily zbytky okleštěného Československa. Ve středu 15. března 1939 ráno se vydaly tisíce vojáků z nacistické Říše na cestu skrz už okupované Sudety.