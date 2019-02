Do Brna jej přilákal prestižní grant Masarykovy univerzity Muni Award in Science and Humanities „Udělili jsme jej podruhé. Znovu přichází vědec z Británie oceněný Evropskou výzkumnou radou. V minulém roce to byl Daniel Kráľ, který už svůj druhý grant řeší na fakultě informatiky,“ uvedl vedoucí odboru výzkumu Roman Badík.



Britský vědec na brněnskou univerzitu zároveň přináší svůj grant kategorie Advanced v hodnotě dvou a půl milionu eur. „Zabývá se proměnami v Rakousku, Maďarsku a v Československu. K našemu území ho pojí i osobní život, jeho žena je Češka,“ sdělila za Masarykovu univerzitu Martina Fojtů. Motivací pro nový výzkum je mimo jiné odchod Velké Británie z Evropské unie. Není totiž jasné, jestli bude podpora projektů ve spolupráci s britskými univerzitami pokračovat.

Badatel z britské University of Birmingham se stane součástí přednášejících Semináře dějin umění na filosofické fakultě. „Těším se, že kolem této osobnosti začne vznikat badatelské prostředí a atmosféra. To může přilákat další kolegy, postdoktorandy nebo doktorské studenty,“ zmínil se vedoucí semináře Ondřej Jakubec.