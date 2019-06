Vodu po poslední kontrole hygienici ohodnotili prvním stupněm kvality. „Přehrada je vhodná pro rekreační koupání. Ideální je teplota vody, při měřeních se pohybuje mezi osmnácti a dvaceti stupni Celsia,“ uvedla za krajskou hygienickou stanici Jana Derková.

Vodohospodáři letos začali s třetí etapou projektu, který má stav nádrže dlouhodobě zlepšit. „Už od dubna uvádíme do provozu zapuštěné destratifikační a aerační věže, které vyrovnávají teplotní rozdíly mezi dnem a hladinou a okysličují vodu. Na přítoku přehrady jsme také spustili proces srážení fosforu, který je hlavní živinou sinic,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Oblíbené molo

Koupat se v čisté vodě mohou teď lidé podle hygieniků i díky počasí, které oproti loňsku více odpovídá středoevropskému klimatu.

Kvalita vody v přehradě

Počasí

Méně neobvykle horkých dnů a větší množství srážek zpomalují růst sinic.

Stav vody

Modrý usmívající se smajlík u hygieniků značí první stupeň kvality a čistoty vody.

Vodohospodáři

Destratifikační věže narušují pravidelnost vodního sloupce a díky tomu se vyrovnávají teploty u dna a na hladině vodní nádrže. Aerační věže pomáhají s okysličením vody.

Vhodné podmínky si pochvaluje i Brňan Tomáš Karták, který už několik let možnosti koupat se v brněnské přehradě pravidelně využívá. „Voda teď sice může být pro někoho ještě studená, ale hlavní je, že není špinavá. Doufám, že to tak vydrží, nerad bych se v polovině léta přesouval do bazénů,“ popsal.

Pobyt u přehrady teď zpříjemňuje i molo v Rakovecké zátoce, které loni vyvolalo naštvané reakce některých lidí, když ho krátce po otevření znovu uzavřeli. „Po počátečních komplikacích molo funguje. Každý den je v obležení lidí,“ uvedl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.

Zájem návštěvníků přehrady si získal také nově otevřený Beach bar Hříbek na Sokolském koupališti.