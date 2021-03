Požár pravděpodobně vznikl od přívodního kabelu jednoho ze strojů. „Přesný zdroj požáru ale zatím neznáme, jelikož, s ohledem na likvidaci škod pojišťovnou, s ničím zatím nemanipulujeme,“ poukazuje Synek.

Prozatímní velkou pomoc v tíživé situaci poskytli firmě věrní zákazníci, kteří nakupují z toho, co zbylo ve skladu. Ten byl od výrobny oddělen a oheň jej nezasáhl. „Za ten týden je skoro vyprodaný. Pozitivní energie, která jde od lidí, nám trošku vrací víru. Pomohli nám neskutečným způsobem. Obraty narostly natolik, že budeme v příštích měsících schopni zaplatit alespoň fixní náklady, které stále běží,“ vděčně dodává Synek.

Bez pojišťovny by ale výrobu zachraňovali jen stěží. „Aktuálně čekáme na její stanovisko ke vzniklým škodám, podle toho se bude situace dál odvíjet. V tuto chvíli bohužel nic vyrábět nemůžeme. Jsme prakticky jen prodejci s poloprázdným skladem. Je to smutné. Pokud bude pojišťovna dostatečně plnit, bude obnova výroby otázka měsíců,“ vysvětluje.

Nechceme se litovat

Zároveň ale zachovává klidnou hlavu. „Nechceme se litovat a zdráháme žádat o pomoc. Jsme v období covidu, je tady plno firem, které nemůžou ani bojovat. Samozřejmě se nám stala šílená věc, ale doteď jsme nějakým způsobem prodávat mohli a lidé mohli nakupovat. Pandemie nás omezila, ale říkám si, že firmy, které jsou teď zavřené měsíce, to mají stejné jako kdyby vyhořely. Akorát se nemusí dívat na to spáleniště,“ míní.

Náklady na opravy se prodraží. Škodu totiž nenapáchal jen oheň, ale především dým, který zaplnil všechny prostory. „Vše včetně stěn a stropů je od mazlavého prachu, od popílku. Nedá se konvenčními metodami dostat pryč. Sanaci musí udělat specializovaná firma. Prostor je absolutně nepřipravený i na obyčejné vyklizení a vynošení věcí. Má teď zápornou hodnotu, je to toxické smetiště,“ líčí Synek.

Osobně se rozhodl svoji pozici majitele firmy opustit. „Jsme v procesu přepisu mého podílu na kolegu. S manželkou se budeme už jen starat o e-shop. Zbývající činnosti, které jsme vykonávali, budeme postupně delegovat, abychom čokoládovně nepřitížili. Pořád cítíme odpovědnost za značku a zaměstnance. Ač máme hromadu spokojených zákazníků a hrozně nás to baví, už nám to definitivně vybilo baterky. Těch ran osudu, včetně těch z osobního života, jsme zažili v posledních letech více. Potřebujeme si trošku odpočinout, víc si užít naší malé dcery a pak teprve začít zase něco budovat,“ říká.

Druhý majitel čokoládovny Antonín Branč je odhodlanější. „Říká, že v čokoládovně bude pracovat dnem i nocí. Chtěl by do měsíce od dokončení sanace výrobu dostat do provizorního režimu, kdy se rozjede výroba základních produktů alespoň v omezeném množství,“ dodává Synek.