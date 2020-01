Několik náměstí v brněnských městských částech získá novou podobu. Centrální plochy poslouží k odpočinku i setkávání. Změn se dočká parková část Moravského náměstí v Brně-středu, Burianovo náměstí v Žabovřeskách nebo Mojmírovo náměstí v Králově Poli.

Letní nadhledová perspektiva nové podoby Moravského náměstí v Brně. | Foto: Vizualizace Moare: Tomáš Mokrý, Štěpán Mosler

V parném dni děti dovádí na centrální ploše parku s množstvím trysek, ze kterých co chvíli šplouchá vysoko do vzduchu voda. Jejich rodiče mezitím sedí na upraveném trávníku nebo v kavárně zastíněné stromy. Podobný obrázek se už za pár let naskytne Brňanům přímo v centru.