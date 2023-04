Brněnské moře, zrcadlo, nebo také jezero. Takový název si vysloužil vodní prvek na Moravském náměstí v Brně, jehož zkušební provoz začal tento týden. Přestože ten oficiální ho teprve čeká, Brňané jej už začali využívat. Hlavně ti nejmenší.

Brněnské moře na Moravském náměstí | Video: Deník/Tereza Hálová

„Nyní je na místě zkušební provoz, kdy je plocha zaplněná vodou, cirkuluje a přes odtokové žlaby po jejím obvodu pomalu odtéká. Takto máme v plánu mít moře, zrcadlo nebo jezero na Moravském náměstí do pondělí, abychom vyzkoušeli těsnost a funkčnost systému cirkulace, odtoku a těsnění,“ uvedla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Tento stav je pouze jednou z variant využití. Vodní prvek totiž neumožňuje vytvořit pouze zrcadlo. Řada nainstalovaných trysek zajišťuje větší či menší proudy. Jsou tam rovněž mlžné trysky a světla, která mohou vodní proudy v různých barevných režimech osvětlovat. Systém lze naprogramovat na různé varianty podle venkovní teploty a času.

Brněnské moře na Moravském náměstí.Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Novinka se zamlouvá například Simoně Kadlecové, která oceňuje její využití zejména pro děti a zvířata. „Je to moc pěkné, líbí se mi to. Myslím, že pro děti je to úžasné. I pro psy to v letních horkách bude příjemné,“ myslí si žena.

Od jara do podzimu

Brněnské moře vzniklo jako součást obnovy parku na Moravském náměstí, která začala už v březnu minulého roku. Oficiálně do provozu jej chce městská část uvést začátkem května a Brňané ho budou moci využívat od jara do podzimu.