Jindy prázdné trávníky v brněnských parcích se v těchto dnech mění na pikniková stanoviště či místo k přečtení knihy oblíbeného autora. Největší oblibě se těší park Lužánky, který je největším a zároveň nejstarším parkem v Brně. S tím ale správcům těchto míst vyvstávají větší starosti. „Se zvýšeným pohybem lidí se ale potýkáme s velkým vandalismem. A to ve všech parcích, které spravujeme,“ podotkla Marie Slavíková z Veřejné zeleně města Brna. Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, lidé v Lužánkách najdou u nově zrekonstruovaného hřiště umělý potůček i nedaleké nově nainstalované mlžítko.

Zaměstnanci městské firmy se teď o parky musí starat daleko více, i tak to ale prý nestačí. V péči mají park Lužánky, Špilberk, Tyršův sad, Kapucínské terasy a Denisovy sady. „V parcích sadíme rostliny a téměř každý den je musíme dosazovat, protože je lidé trhají. V Denisových sadech často také poškozují stěny parkouristi a likvidují i nové zdi i v Kapucínských terasách. Ty jsme přitom otevřeli teprve nedávno,“ informovala Slavíková.

Kvůli velkému počtu lidí v parku zvýšili počet i rozsah kontrol také brněnští strážníci. „Ještě výrazněji to platí pro Lužánecký park. Do kontrol se zapojují strážníci z několika místních služeben i z jednotky psovodů. Provádíme i noční obchůzky, snažíme se parky hlídat co nejintenzivněji,“ upozornil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci se nejčastěji zaměřují právě na poškozování vybavení nebo pořádek na trávnících. Po piknikujících návštěvnících tam totiž zůstávají odpadky, pokuta za takové chování se může vyšplhat až k deseti tisícům. „Park je nejstarším veřejně přístupným městským parkem v českých zemích a jedná se o národní kulturní památku. Musíme ho chránit před vandalismem i nepořádkem,“ vysvětlila Markéta Vaňková, primátorka města Brna a současně velitelka Městské policie Brno.

Zvýšený počet i délka kontrol platí i pro víkendové dny. Obchůzka hlídkám zabere zhruba tři čtvrtě hodiny. Někdy se v parku plynule míjejí. Například Tyršův sad hlídky dokonce ráno odemykají a v noci zamykají. Díky tomu jej mohou lidé využívat k odpočinku či průchodu již od brzkých ranních hodin až do pozdního večera.