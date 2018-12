Všude šustí barevný vánoční papír a zvoní dětský smích. Obojí naplňuje v sobotu dopoledne budovu tržnice na brněnském Zelném trhu. Lidé sem míří na Festival vánočních dárků za poslední inspirací pro dary tak i třeba nevšední kousky cukroví.

U vchodu do třetího patra tržnice vítá příchozí krátce před polednem zpěv tří mladíků, kteří hrají na kytaru. „Vítáme vás v tržnici a doufáme, že si užíváte festival vánočních dárků!,“ říká jeden z nich do mikrofonu když dozní známá píšeň Let it be od kapely The Beatles.



Prostor zaplnily desítky stánků nabízející různobarevné šperky, svíčky, oblečení i třeba hrnky. Uličky mezi nimi se rychle plní zvědavými zákazníky. Zkouší látky a čichají k nabízenému koření, jehož vůně se šíří budovou. Na děit čekají vánoční dílny „Tati, přidala jsem k tomu ještě jednu větvičku,“ ozve se v zadní části dívčí hlas. Děvče nadšeně natahuje ruku a otci ukazuje výrobek.



Kromě chvojí a barev se tu děti baví také rytím na skleněné hrnky. „Dělají to podobnou technikou jako je gravírování. Vrtačka, kterou drží v ruce, vibruje a díky tomu je možné vytvářet obrázky na sklo,“ popisuje Jana Kulichová z Fablaje, která malování na sklo nabízí.

Své dílo zrovna dokončuje malý chlapec se svým otcem. Kulichová a její kolegyně výrobky očistí a podávají jim je. „Tenhle není tak hezký. Budeme říkat, že ten dělal Matýsek,“ směje se muž a i se synem odchází.



U skleněných hrnečků se děti střídají jedno za druhým. „Zpočátku se vždy ostýchají, ale jakmile vidí, jak to dělá někdo jiný, chtějí si rytí také vyzkoušet,“ říká Kulichová.



O patro výš, jen kousek od střešního výhledu na vánoční trhy na Zelném trhu, vládne také výborná nálada. Už při vstupu všechny okouzlí sladká vůně cukroví a zákusků. „Máme tu třeba cupcaky, perník ve tvaru vánočního stromečku, cheesecake se slaným karamelem, dva druhy marmelády a třeba klementinky z malých mandarinek,“ popisuje svou sladkou nabídku Zuzana Šíblová ze Susan cakes.



Zaměřuje se především na svatební sladkosti, ale peče i netradiční vánoční cukroví. „Úplně klasické druhy u nás lidé nenajdou. Vanilkové rohlíčky třeba ano, ale i ty jsou vylepšené. Málokdo do nich totiž používá skutečnou vanilku,“ prozrazuje.



Na své si v sobotu přichází i ti, kteří ještě nemají nakoupené všechny dárky. „Vybraly jsme tu šálu. Moc se nám líbí tady na festivalu i v celém Brně,“ pochvalují si Barbora a Zdeňka Podškubovy na odchodu.