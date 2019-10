Text v posledních dnech vzbudil velký ohlas na sociálních sítích. Autorské příspěvky vychází na oficiálním propagačním webu Go to Brno, což se rovněž stalo terčem kritiky. „Toto je opravdu součást propagace města Brna nebo vám hackli web?“ napsal třeba Vlastimil Veselý.

Souhlasí s ním také Ivana Müllerová. „Opravdu je rozdíl, jestli něco takového vyjde v „místním plátku“ a šlo by o trapný pokus dělat si srandu ze sebe samých, nebo se to předkládá nic netušícím návštěvníkům. Za informaci, že s Brnem jste hotovi za pár hodin, by zasloužil autor pár facek,“ míní Ivana Müllerová.

Brněnské turistické informační centrum, které novou rubriku spustilo, se prý snaží nabídnout jiné názory a doplnit klasické formy komunikace. „Brno je ve svém marketingu úspěšné zajímavostí lokálních specifik, schopností sebekritiky, recese a nadsázky,“ uvedl za centrum Jan Gerych.

Témata do rubriky v budoucnu zvolí i lidé. „Chystáme anketu, kte lidé vyberou svůj brněnský fenomén. Cílem je nabídnout skutečně živou komunikační platformu,“ doplnil Gerych.