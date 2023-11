VIDEO: Netradiční pohled. Upuštěnou Brněnskou přehradu zachytil dron

Molo, ze kterého by se dalo skočit leda tak do písku. Schůdky vedoucí místo do vody jen mezi kamení. Jako po apokalypse, nebo obřím suchu, vypadají v těchto dnech břehy Brněnské přehrady. Ale neděste se. Jedná se o plánovanou a promyšlenou událost.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pohled na břehy upuštěné Brněnské přehrady | Foto: Deník/Sabir Agalarov