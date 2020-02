Jednoduchý přístřešek postavený na panelech umístil dopravní podnik k zastávce předloni v říjnu, kdy začínala výluka kvůli opravě Zábrdovického mostu. „Přístřešek bych přesunul blíž k zastávce. A na konstrukci bych přidělal aspoň zadní stěnu, aby sem tolik nefoukalo,“ řekl Brněnskému deníku Rovnost Vítězslav Zeman, který v přístřešku čekal na tramvaj.

Vytížený uzel u Dělnického domu

- Přestupní uzel u Dělnického domu vznikl právě v době, kdy se pro auta i tramvaje uzavřel most v Zábrdovicích.

- Zastavuje tam tramvaj číslo 12 a čtyři autobusové linky 55, 58, 75 a 78.

- Ve směru do centra je přístřešek s lavičkou, ve směru do Líšně je jen jednoduchý nechráněný přístřešek bez laviček.

Lepší mobiliář by uvítala i Drahomíra Sedláková. „Je tady jen jedna lavička, plno lidí a přístřešek přímo u zastávky žádný. Nějaký by se tu určitě hodil, když tu přestupuje tolik lidí,“ posteskla si Brňanka.

Podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové si cestující zvykli přestupovat u Dělnického domu právě v době výluky Zábrdovického mostu. „Uzel hodně využívají nejen lidé z Líšně, ale také z Vinohrad při jízdě směrem do města. Vede tudy totiž trasa okružní autobusové linky 78, která jezdí od nádraží v Židenicích až k Olympii. Tím pádem mohlo dojít k mírnému odlivu cestujících, kteří dřív jezdili přes Starou osadu,“ uvedla mluvčí.

Vybavení zastávek mobiliářem má podle ní na starosti městská část. „Přístřešek dopravního podniku tam chceme nechat. A počítáme s tím, že ho upravíme tak, aby do něj netáhlo a vypadal esteticky lépe. A dovnitř bychom chtěli dát lavičky,“ řekl židenický místostarosta Petr Kunc.