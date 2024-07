„Když přiletí mimozemšťani do České republiky, mají se hlásit u nás. Chceme dávat logistickou pomoc ztroskotaným mimozemšťanům, zároveň budeme sbírat výsledky pozorování od lidí,“ sdělil Deníku ředitel brněnské hvězdárny a planetária Jiří Dušek. „Když lidé uvidí UFO nebo nějaké zvláštní jevy, bude k dispozici formulář, kde můžou nahlásit, co viděli na obloze. Pokusíme se vždy vysvětlit, o co jde,“ nastínil plány.

Lidé tak v budoucnu zástupcům hvězdárny pošlou informace, kde a kdy jev pozorovali, jak vypadal a přidají i kontakt na sebe. „Už nyní nám lidé píšou, stále více se totiž dívají na oblohu. Mnohdy píšou, že tam vidí něco zajímavého, co si na první pohled nedokážou vysvětlit. My jim to objasňujeme. Nyní to chceme dělat systematicky,“ podotkl Dušek.

Na otevření nového brněnského centra se těší i Roman Figura: „Otázky kolem mimozemských civilizací aspoň trochu zajímají snad každého člověka. Po dlouhých desetiletích se zdá, že u nás i ve světě se jim začíná věnovat vážná pozornost ze strany vědců. Díky YouTube je dostupných mnoho přednášek z astrobiologie a podobných disciplín. Na centrum se opravdu těším.“

Bloudící mimozemšťani u hvězdárny v Brně:

Bloudící mimozemšťani u hvězdárny v Brně. | Video: Deník/Markéta Homolková

Podle ředitele brněnské hvězdárny se lidé nejčastěji ptají na průlety jasných meteorů. „Třeba když byly polární záře, byla to úplná smršť. Někdy jsou to i věci, které sice nejsou až tak šokující, ale lidi to přesto vzrušuje. Třeba když je superúplněk,“ konstatoval Dušek.

Srpen přinese modrý úplněk

Superúplněk by měl být k vidění i 19. srpna večer, přičemž půjde o takzvaný modrý úplněk. Pojem modrý úplněk (nebo modrý měsíc, pozn. red.) přitom neodkazuje na jeho barvu, ale na anglické slovní spojení „once in a blue moon“, což ve volném překladu znamená jednou za uherský rok. Definice vznikla jako chyba ze 40. let 20. století. Termín podle ní popisuje modrý měsíc jako druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci.

„Rozdíl velikosti tohoto superúplňku oproti běžnému úplňku je stejný, jako když ze vzdálenosti tří metrů sledujete padesátikorunovou minci a dvacetikorunovou minci,“ přiblížil Pavel Gabzdyl z brněnské hvězdárny.