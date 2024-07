„V tom horku, které tady v Brně obvykle je, se není čemu divit. Že by to bylo nějak esteticky příjemné, to asi ne, ale když si děti hrají, tak to podle mě není problém,“ konstatovala v pátek kolemjdoucí Markéta Cardová.

Ne všichni lidé ale berou situaci takto. Některým vadí, že se vodní prvky v centru města někdy mění v improvizovaná koupaliště. „Je to nechutné. Je to jejich rozhodnutí, ale my bychom tam nešli a ani dítě bychom tam nenechali koupat,“ prohlásil Jan Roháček, který bydlí poblíž Janáčkova divadla.

O vodní prvky u Janáčkova divadla se stará Veřejná zeleň města Brna. Podle provozního řádu je v nich koupání zakázáno. Sloužit by měly pouze k osvěžení.