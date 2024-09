IT Funkční Analytik do Prahy - i absolventi (60 - 90.000 Kč) Jsme menší česká SW firma a hledáme k nám do týmu IT Softwarového analytika. Jako člen analytického týmu se budete se účastnit vývoje software na zakázku, úzce spolupracovat s vývojem, architektem a našimi testery. Budete pracovat na vývoji středních až velmi rozsáhlých informačních systémů, u některých projektů můžete i komunikovat se zákazníky a zjišťovat jejich požadavky a potřeby. Hledáme defakto funkčního analytika, který bude připravovat analytické návrhy systému. Bude vytvářet doménové modely, procesy, use-casy, nefunkční požadavky. Technicky se jedná o modulární systém pro near real-time zpracování dat založený na našem vlastním frameworku (3-úrovňová architektura). Náplň práce: Vývoj nových informačních systémů, UML modelování, návrhy řešení, Budete řídit vývojové práce v menším týmu, Koordinace testování a release managementu. 60 000 Kč

