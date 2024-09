Na první pohled bizarně vypadající stavbě v brněnských Černovicích se snažila přijít na kloub i Blanka Mikitová.

„Je to podivné. Dávalo by to smysl, pokud by to nějakým způsobem třeba aspoň pomáhalo zásobování obchodu. Snadněji by se jim nakládalo zboží. Ale takto…,“ snažila se pochopit význam chodníku odnikud nikam se sníženým nájezdem a bezpečnostními prvky pro slepce.

Chodníkový ostrůvek má podle vyjádření radnice sloužit pro umístění poplenic.

A snížený nájezd postavený jako bezbariérový s ochrannými slepeckými puntíky? „Postupujeme podle projektu stavby. Dané místo má své opodstatnění, protože tam budou stát kontejnery, které by se přes schodek špatné vyvážely. Vypadá to stejně jako bezbariérový přístup,“ doplnila starostka Petra Quittová.